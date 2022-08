PHOTOS - Le hêtre de Fraisse-sur-Agout est le plus vieux de France

Un arbre remarquable de 28 mètres de hauteur fait le bonheur des touristes sur la commune de Fraisse-sur-Agout (Hérault). Il s’agit d’un hêtre considéré comme le plus vieux de France, d'après le ministère de la Transition écologique. Son tronc fait quasiment 10 mètres de circonférence.

Le hêtre de Fraisse-sur-Agout est le plus vieux de France

C’est un arbre qui ne vous laissera pas indifférent si vous prenez le temps de vous asseoir sur ses immenses racines mises en évidence à la suite d’un violent orage à la fin du XIXe siècle. Cet arbre considéré comme remarquable depuis 2011, surnommé l’arbre de la Jasse ou de Bacou (nom de son propriétaire), est un hêtre de plus 600 ans, le plus vieux de France. Il est enraciné sur le flanc d’une colline à la sortie de la commune de Fraisse-sur-Agout, à la limite du Tarn, au cœur du parc naturel régional du haut Languedoc.

Neuf mètres de circonférence, 28 mètres de hauteur

Son âge approximatif et ses mensurations gigantesques ont été garantis par des experts du ministère de la Transition écologique. Au-delà des 600 ans, il est difficile de fournir davantage de précisions. Pour les spécialistes, les hêtres n’ont pas une très grande espérance de vie par rapport à d’autres essences. En général, ces arbres atteignent 150 à 200 ans. Les plus vieux individus ne vont guère au-delà des 300. Cet arbre héraultais est donc exceptionnel.

Ce hêtre a survécu à bon nombre d’aventures mais l’une d’elles aurait bien failli lui coûter la vie

Les cavités impressionnantes sous ses racines vous surprendront sans aucun doute. Comment ne pas être tenté pour ne pas aller s'asseoir sous l'une de ses racines déchaussées...

Dans le village, la légende dit qu’au XIXe siècle, un orage important, suivi d’une tornade ébranla ses fondements, mettant en avant ses immenses racines. La ligne blanche sur son tronc indiquerait le niveau du terrain avant l’orage.

Une dizaine de personnes admire chaque jour cet arbre ancestral

En cette période touristique, les curieux sont nombreux à venir chaque jour le contempler, le caresser, l'embrasser ou encore se faire photographier devant. Cet arbre se situe à moins de 300 mètres de la sortie de la commune en direction de La Salvetat-sur-Agout, au bord de D169.

Ses immenses branches se confondent avec le reste d'une végétation touffue. Pour le découvrir et s’apercevoir de sa grandeur, n’hésitez pas à lever la tête et à vous aventurer. Un panneau, invisible en circulant en voiture, installé à une dizaine de mètres avant le virage en épingle vous invite à découvrir cet arbre majestueux. Et si vous lui parlez, il vous répondra, disent les anciens de cette commune située à 700 mètres d’altitude.

Le hêtre de Fraisse-sur-Agout, dans l'Hérault © Radio France - Stéfane Pocher

