L'Arc de Triomphe rouvrira ce mercredi

Paris, France

L'Arc de Triomphe va rouvrir aux horaires habituels ce mercredi 12 décembre 2018. Le monument parisien avait été investi et dégradé au cours de la manifestation des Gilets jaunes samedi 1er décembre 2018. Le Centre des monuments nationaux (Cmn) a annoncé cette réouverture dans un communiqué publié ce mardi. L'information a été confirmée par son président, Philippe Bélaval, sur Twitter.

Une dizaine d'entreprises au travail

Une dizaine d’entreprises représentant une vingtaine de corps de métier (maçonnerie, menuiserie, peinture, ferronnerie, serrurerie, plomberie, électricité…) ont travaillé ensemble pour remettre le monument en état. Le Centre des monuments nationaux estime que les conditions de sécurité et d’accueil, tant pour les visiteurs que pour les agents du monument, sont désormais satisfaisantes.

Nettoyage sur l'Arc de Triomphe. © Maxppp - Alexandre Minguez Martinez/Wostok Press

Le monument pourra se visiter en toute sécurité

"Tous les réseaux et équipements indispensables à la sécurité et au bon fonctionnement du monument auront été rétablis et révisés. Certains éléments mobiliers, notamment ceux de la librairie boutique, auront fait l’objet de réparations provisoires dans l’attente d’une remise à neuf. Les dispositifs de médiation auront été remplacés", indique le communiqué.

Un buste de Napoléon a été prêté pour remplacer celui qui est endommagé

La maquette, "élément clé pour la compréhension du monument, de son architecture et de son programme sculpté" n'a pas encore pu être remplacée. Le buste en marbre de Louis Philippe appartenant au Centre national des arts plastiques, qui avait été barbouillé de peinture, a pu être nettoyé.

Les autres œuvres, qui ont été plus fortement endommagées, sont en cours de restauration.

Une statue a été saccagée. © Maxppp - Sathiri Kelpa

La Fondation Napoléon a prêté un autre buste de Napoléon par Chaudet pour remplacer celui qui a été endommagé et qui est, lui aussi, en train d'être restauré.