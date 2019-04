L'archevêque de Bourges revient sur la mobilisation pour Notre Dame de Paris en ce lundi de Pâques

Bourges, France

Jérôme Beau connaît bien la cathédrale de Bourges, et pour cause : il y a été évêque auxiliaire de Paris pendant 12 ans de 2006 a 2018. Dans cette cathédrale, il a notamment présidé de nombreuses célébrations, et c'est aussi à Notre Dame que Jérôme Beau a été ordonné évêque en 2006. Alors forcément les images de l'édifice en flammes l'ont marqué : "Le premier sentiment c'est la sidération devant cette destruction, et puis l'énergie de se dire qu'on a un avenir devant nous. On a hérité d'n patrimoine, à nous de le redonner à la génération suivante." Jérôme Beau s'est dit très touché par "ces milliers de jeunes et moins jeunes qui priaient autour de Notre Dame."

Je savais qu'aux Etats-Unis il y avait un grand amour de la cathédrale

L'archevêque de Bourges insiste aussi sur l'importance de ce lundi de Pâques, "la fête la plus importante pour les chrétiens parce que c'est la question de toute personne humaine, celle de la mort et de la vie. On a tous perdu quelqu'un qui nous est proche, on aura tous devant nous la question de la mort, et là on dit ne soyez pas fasciné par la mort, aimez la vie."