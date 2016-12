L'archevêque de Marseille Monseigneur Pontier appelle les chrétiens "à ne pas se replier sur leur peur"

Dans un contexte de risque terroriste, Monseigneur Pontier veut rassurer les fidèles. L'archevêque de Marseille encourage les chrétiens à se rendre aux messes de Noël, car "les pouvoirs publics font leur travail pour que tout se passe bien, c'est en restant chez soi que la peur prend le dessus".

En cette période de risque d'attentat, les messes de Noël seront placées sous haute surveillance. Les fidèles ont aussi en tête l'assassinat du père Hamel par des islamistes radicaux, il y a seulement cinq mois à Saint-Etienne-du-Rouvray en Normandie.

Malgré cela, Monseigneur Georges Pontier s'est dit "serein" ce vendredi matin sur France Bleu Provence, tout en précisant que les communautés chrétiennes restent "vigilantes".

L'archevêque de Marseille, également président de la Conférence des évêques de France, précise tenir régulièrement des réunions avec les responsables des forces de l'ordre : "Les pouvoirs publics font ce qu'il faut pour que tout se passe bien, il n'y a pas de risque".

"On ne peut pas vivre avec cette crainte des dures réalités de notre vie, on ne va pas se replier dans la peur, on va arriver à dépasser tout cela en continuant à vivre avec prudence mais de manière festive", Monseigneur Pontier