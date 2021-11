L'archevêque de Paris, Michel Aupetit, a présenté sa démission au pape

L'archevêque de Paris, Michel Aupetit, a envoyé sa lettre de démission au pape cette semaine. Cette décision fait suite aux révélations dans la presse d'une liaison qu'il aurait eu avec une femme. Les faits remontent à 2012.

Le prélat a admis avoir eu "un comportement ambigu avec une personne très présente vis-à-vis de lui", a précisé le diocèse. Michel Aupetit "a proposé au pape de lui remettre sa démission" par "un courrier envoyé cette semaine". Il ne s'agissait "pas d'une relation amoureuse" ni d'une "relation sexuelle", a ajouté le diocèse. "Il s'en était ouvert à sa hiérarchie à l'époque".

La démission de Mgr Michel Aupetit dans les mains du pape

Mercredi sur son site internet, Le Point affirmait que l'archevêque avait eu en 2012 une relation intime et consentie avec une femme, faisant référence à un courriel qu'il aurait envoyé par erreur et qui ne laissait pas de doute, selon l'hebdomadaire, sur la relation entretenue. "Je reconnais que mon comportement vis-à-vis d'elle a pu être ambigu, laissant ainsi sous-entendre l'existence entre nous d'une relation intime et de rapports sexuels, ce que je réfute avec force", disait Mgr Aupetit dans l'article.

La demande de démission "n'est pas un aveu de culpabilité mais un geste d'humilité, une mise à disposition", a souligné le diocèse. Mgr Aupetit fait ce geste aujourd'hui "parce qu'il comprend qu'il puisse y avoir un trouble chez les catholiques du diocèse", a-t-on ajouté. Seul le pape peut décider de l'accepter ou de la rejeter.