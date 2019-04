L'archevêque de Reims Eric de Moulins-Beaufort élu premier évêque de France

Arrivé fin octobre au poste d'archevêque de Reims Eric de Moulins-Beaufort, 57 ans, a été élu, président de la Conférence des évêques de France à Lourdes, a annoncé l'Eglise ce jeudi. Il sera le représentant de l'Eglise auprès des autorité et débutera son mandat le 1er juillet.

"C'est un changement de génération salutaire, disait un évêque, au micro de France Inter, juste après l'élection à Lourdes. Nous voulions un président clair. Bon communiquant". A 57 ans, l'archevêque de Reims, Eric de Moulins-Beaufort, succède à Georges Pontier, 75 ans, qui était à la tête de la Conférence des évêques de France depuis 2013. Il était arrivé en Champagne le 28 octobre, succédant à Thierry Jordan. Il cumulera les deux fonctions, et restera archevêque de Reims.

L'élection a eu lieu à Lourdes, où 118 évêques de France sont réunis à huis-clos pour leur session de printemps jusqu'à vendredi. De nouvelles responsabilités pour Eric de Moulins-Beaufort, puisque, même si le président de la CEF n'est pas le chef de l'Église catholique en France, il incarne la religion auprès des autorités et de la population.

Il a crée une commission pour prévenir les agressions sexuelles

Tout cela dans un contexte d'accumulation de révélations d'affaires de pédocriminalité à travers le monde mais aussi après le refus par le pape François d'accepter la démission du cardinal Philippe Barbarin, condamné à six mois de prison avec sursis pour non dénonciation des abus sexuels d'un prêtre. De son côté, à Paris, Eric de Moulins Beaufort a notamment été à l'initiative de la création, en 2016, d'une commission pour prévenir les agressions sexuelles, puis a coordonné la lutte contre la pédophilie au sein du diocèse. Il a mené des auditions de personnes accusant d'abus sexuels le prêtre et "psychanalyste" Tony Anatrella.