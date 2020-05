Le diocèse d'Avignon fait appel aux diocèses voisins,aux paroisses et aux fidèles pour régler ses factures

Depuis plus de 10 ans, l’Archevêché dépense chaque année environ un million d’euros de plus de ce qu’il ne reçoit. Jusqu’en 2015, les legs ont permis chaque année de compenser ce déficit, mais depuis 4 ans l’Archevêché n’a reçu que peu de legs , à peine quelques centaines de milliers d'euros. Le diocèse a aussi investi l'an passé dans la construction d'un nouveau séminaire a Avignon même.

Mais c'est surtout la politique de recrutement massive de prêtres depuis quinze ans ans qui a plombé la trésorerie du diocèse et du coup ça va sans doute devoir changer précise Jean-Claude Paret, Directeur des services fiscaux à la retraite, paroissien de Pertuis et chargé du groupe de travail sur les dépenses communes de l’Archevêché : " L'archevêque en place actuellement à Avignon a eu une politique qui a consisté à avoir une présence de prêtres importante sur le diocèse avec des curés dans chaque paroisse.

Un choix aussi de faire venir des communautés pour animer certaines zones qui étaient peu animées et donc tout cela a eu un coût effectivement important et qui a généré cette difficulté financière".

La plupart des dépenses de l’Archevêché sont des charges salariales pour des personnes au service des paroissiens : prêtres, communautés religieuses étrangères, formation des séminaristes. Il en va de même des quelques laïcs qui travaillent à l’archevêché : la comptabilité, l’économat, l’immobilier et la communication, tous sont au service des paroisses.

Les paroisses seraient-elles frileuses pour participer au redressement des finances ?

Autre question soulevée souligne Jean-Claude Paret , la solidarité des paroisses qui pourrait faire défaut : "Le denier du culte rapporte un million trois cent mille euros au diocèse mais la dépense pour les prêtres est d'un million six cent mille. Or il semblerait logique que les paroisses puissent participer car elles ont au total une réserve de quatre millions. Mais le système fait que l'archevêque n'a pas la main sur ces sommes pour faire son propre financement.

C'est la propriété canoniquement des paroisses. Si les paroisses ne sont pas décidées à aider le diocèse... ce qui serait la moindre des choses car les dépenses faites par le diocèse le sont pour elles d'abord et notamment les salaires des prêtres et les dépenses communes. Et bien si elles ne veulent pas participer on se retrouve dans une situation qui quelque part, canoniquement, ne parait pas forcément pertinente ".

Un plan de relance est mis en place pour limiter les dépenses

Dans une communiqué le diocèse d’Avignon détaille les réductions qu'il entend appliquer pour économiser 400.000 euros sur le budget 2019-2020. Il s'agit "d'une diminution du nombre de prêtres sans remettre en cause la proximité, de l’arrêt du financement de la formation de séminaristes étrangers, de la baisse de l’aide financière du diocèse aux communautés, de l’arrêt de la prise en charge de l’apprentissage du français mais aussi de la baisse de la masse salariale des laïcs."

Le diocèse a besoin à court terme de reconstituer une réserve. Il est en train pour lui annonce t-il de se séparer de certains biens immobiliers non-utilisés pour la pastorale, et dans le même temps, il fait donc appel à la solidarité des diocèses voisins, des paroisses ainsi que des fidèles, pour une aide exceptionnelle, afin de l’aider à passer l’année 2020.

Ainsi le diocèse d'Avignon déclare qu'aujourd'hui c'est "aux fidèles qu’il revient de décider par leur générosité de permettre ou non, la continuité de cette stratégie qui vise à soutenir financièrement la vie religieuse dans le Vaucluse et une disponibilité importante de prêtres. Concrètement cela signifie une augmentation de la participation de chacun au denier de 30%."