Nantes, France

L'architecte qui a conçu le stade de la Beaujoire ne veut pas que l'enceinte soit détruite et il est prêt à aller devant les tribunaux. Alors que la concertation publique autour du projet YelloPark débute mercredi (19h au pavillon du FCNantes au pied du stade) Berdje Agopyan s'offusque que personne ne lui ait demandé son avis.

Si c'est la solution définitive, ce sera le tribunal. Le Stade de la Beaujoire est connu partout dans le monde pour sa forme architecturale. Je ne veux pas qu'on démolisse quelque chose qui a toutes ses possibilités. Je suis le mieux habilité pour dire si c'est bon ou pas bon." - Berdje Agopyan

Le projet YelloPark prévoit la destruction de l'actuel stade de la Beaujoire et sa reconstruction en plus grand (40 000 places au lieu des 34 000 actuelles) à quelques centaines de mètres de l'actuel site. YelloPark c'est aussi un projet de construction de logements (entre 1500 et 2000), d'une école, d'un parc urbain et de bureaux. Le tout à l'horizon 2022.