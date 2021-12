L'architecte qui avait créé les "Choux" de Créteil, Gérard Grandval, est mort

L'architecte et designer Gérard Grandval est mort à 91 ans ce jeudi 2 décembre. On lui doit notamment les célèbres "Choux" de Créteil, dix tours à l'allure incomparable dans le Val-de-Marne.

Les fameux "Choux" de Créteil, dans le Val-de-Marne, ont perdu leur créateur. L'architecte et designer Gérard Grandval s'est éteint jeudi 2 décembre à l'âge de 91 ans. Il laisse derrière lui dix tours incontournables, monuments emblématiques à Créteil : des grands ensembles en forme cylindrique, avec des balcons ressemblant à des pétales de chou fleur. Le maire de la ville, Laurent Cathala salue la mémoire "d'un grand architecte qui a su exprimer avec son talent une rupture par rapport à la monotonie des grands ensembles".

À la fin des années 60, la ville de Créteil est en pleine rénovation. En 1968, Gérard Grandval se voit alors confier la création d'habitations dans un tout nouveau quartier, le Palais. Il imagine alors un ensemble d'une dizaine de tours de 15 étages où les balcons en béton auront vocation à être végétalisés. Ils sont conçus pour protéger les habitants des regards extérieurs et du vent et prennent donc la forme de pétale. De là naît leur surnom de "choux". Ce programme "a donné à Créteil une notoriété", précise le maire de la ville.

Diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts, Gérard Grandval fut promu Chevalier des arts et des lettres et lauréat du prix de Rome. Il a également travaillé sur le centre d'exposition de la mode au Louvre à Paris, le siège de la société Bob Ore international à Montréal et sur celui de la Société de transports aéronautiques (STA) à Alger.

Une cérémonie sera organisée le 9 décembre au crématorium du cimetière du Père Lachaise à Paris.