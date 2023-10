L'Ardèche lance le guide numérique de la solidarité

Où trouver une structure d'insertion professionnelle à Aubenas ? Un service d'accompagnement social à Annonay ? Une aide alimentaire à Privas ? Ce sont autant de questions que se posent les Ardéchois en situation de précarité au quotidien. Avec son interface ergonomique, Soliguide permet en quelques clics seulement de trouver les dispositifs les plus adaptés à la situation d'une personne, en fonction de son besoin, de son profil et de sa localisation. L'outil est traduit dans plusieurs langues (anglais, arabe, espagnol, ukrainien ou encore russe) et il est disponible sur plusieurs supports (site web, application mobile, guide papier).

Les personnes qui n'ont pas accès directement au guide numérique peuvent également joindre l'équipe Soliguide par SMS ou par message WhatsApp au 07.57.91.67.11 afin d'obtenir des renseignements sur les dispositifs de leur territoire. Soliguide recense près de 300 structures, soit 900 services sur l'Ardèche.