La première doyenne de l'histoire de France, une Ardéchoise, serait une imposture

Saint-Julien-Boutières, France

L'information a été révélée jeudi 17 décembre au matin par France Inter. Marie Flassayer, première doyenne de l'histoire de France, serait une imposture. Cette Ardéchoise de Saint-Julien-Boutières (devenue la commune de Saint-Julien d'Intres) pourrait voir son nom retiré du Guinness Book des records. C'est Cyril Depoudent, chercheur, qui a mis au jour la supercherie. Marie Flassayer aurait usurpé l'identité de sa sœur et ne serait morte qu'à l'âge de 98 ans, pas 110 ans. Un record de longévité qui a tenu 21 ans et ne sera battu qu'en 1975.

Le record de longévité a tenu 21 ans

Cyril Depoudent travaille au GRG, un organisme de recherche en gérontologie basé aux États-Unis dont une des missions est de recenser à travers le monde les "supercentenaires" (les personnes qui dépassent les 110 ans). Il a notamment validé les dossiers des quatre dernières doyennes de France.

À l'origine, il voulait juste en savoir un peu plus sur la première Française à atteindre cet âge : "Marie Philomène Flassayer, est morte en 1954 en Ardèche à l'âge de 109 ans et 309 jours. C'était le record de France. Il existait déjà des super centenaires dans le monde. En France, on n'en avait encore jamais eu."

En cherchant des documents auprès de l'état civil, le chercheur a trouvé des incohérences dans les prénoms. Marie Flassayer aurait eu besoin d'un acte de naissance pour son mariage célébré en plein hiver mais sa naissance n'avait pas été déclarée par ses parents. La jeune femme aurait alors pris celui d'une de ses sœurs de 10 ans son aînée. Marie-Philomène Flassayer serait plutôt née aux alentours de 1856 et aurait été âgée de 98 ans à son décès en 1954.