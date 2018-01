Ses patins sont sans doute ce que Véronique Pierron a de plus précieux. Alors elle les avait mis dans son bagage à main, un sac à dos qui contenait aussi son passeport, son ordinateur et même sa médaille de bronze gagnée ce week-end avec le relais français au championnat d'Europe de short track. "Je fais exprès de mettre ce que j'ai de précieux dans mon bagage à main. Je ne voulais pas abîmer ma médaille et mes patins sont fragiles, ils coûtent cher, c'est mon outil de travail...", dit-elle, très affectée. Car c'est bien ce sac à dos qu'elle s'est fait voler à l'aéroport de Barcelone, lundi soir.

"Ce sont des patins moulés à mes pieds qui coûtent 2 000 euros"

C'est d'abord la tristesse et l'incompréhension qui ont envahit la patineuse ardennaise, licenciée au Reims Patinage de vitesse : "Surtout que celui qui m'a volé ces patins ne peut rien en faire, parce qu'ils sont faits sur mesure !", explique Véronique Pierron. La paire coûte 2 000 euros, un budget conséquent pour elle et il faut des mois pour en concevoir une. "Ils ont été faits à New-York et c'est impossible de les refaire en si peu de temps, parce que ce sont des matériaux qui ont besoin de temps de séchage très longs". Sans parler ensuite des réglages très précis, "au millimètre", dit-elle.

"J'irai aux Jeux avec mes anciens patins. Je vais tout faire pour que ça aille."

Alors aux Jeux Olympiques (du 9 au 25 février à Pyeongchang en Corée du Sud), Véronique Pierron chaussera ses anciens patins : "Ils sont ramollis, il faut que je me réadapte. C'est vraiment embêtant si proche d'une échéance comme celle-ci". L'Ardennaise a aussi dû gérer la paperasse pour refaire son passeport au plus vite, mais elle veut garder le moral et aller de l'avant, avec le soutien de ses entraîneurs et de la fédération de patinage de vitesse : "J'ai des gens autour de moi qui vont faire en sorte que je puisse me sentir bien pour ces Jeux".