Reims : 4 000 étudiants attendus pour "La nuit des campus"

Environ 4 000 étudiants sont attendus ce jeudi 13 avril 2023 à l'Arena de Reims pour la soirée "Nuit des campus", organisée par la Fédération des étudiants de Reims.

ⓘ Publicité

Un événement qui n'avait pas eu lieu depuis cinq ans. Pour la première fois, ce sera à l'Arena qui a l'habitude d'accueillir des spectacles et des évènements sportifs. Mais là, c'est un dispositif spécial concernant la sécurité.

Des capuchons anti-drogue

Dans la salle, 80 agents de sécurité présents pour assurer la sécurité des 4 000 étudiants attendus. Mais ce n'est pas tout explique Sasha Delabruyère, président de la Fédération Inter Campus de Reims. "On aura des bénévoles appelés "personne de confiance" qui feront le tour de la soirée pour voir si tout va bien, si les personnes ne sont pas en train de vomir ou si il n'y a pas de malaise".

À l'accueil, des capuchons anti-intrusion seront distribués gratuitement. Ce sont des couvercles que l'on met sur les verres pour éviter l'ajout de drogues illicites. Ces derniers temps, de nombreuses jeunes femmes se sont plaintes d'avoir été droguées à leur insu .

Une surveillance après la soirée

L'attention sera aussi portée à l'extérieur de l'enceinte. Tous les sacs seront vérifiés. La soirée doit se terminer à 1h du matin. Selon le président d'Inter campus, une campagne de communication préventive est en place. "Nous expliquons aux étudiants ce qu'il ne faut pas prendre, qu'il ne faut pas rentrer seul. On est très vigilant là-dessus et on va tout faire pour que ça se passe bien". La police nationale et la police municipale seront pleinement mobilisées dans le centre-ville de Reims selon Sasha Delabruyère.

Parmi les milliers de participants, certains viennent de Châlons-en-Champagne, d'autres de Charleville-Mézières. Inter campus précise qu'avec la grève, aucune navette ne sera organisée.