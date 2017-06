Arena Futuroscope : un projet désormais à 28 millions d'euros

L'étude de faisabilité de l'Arena est présentée ce vendredi matin en séance publique au Conseil Départemental de la Vienne. Bruno Belin, le président du département, en a révélé les grandes lignes ce vendredi matin sur France Bleu Poitou. La salle de spectacles doit voir le jour en 2021.

C'est ce matin que les élus du département vont examiner l'étude de faisabilité de l'Arena Futuroscope. Le site a été retenu. Il s'agit d'un emplacement situé tout près de la sortie de l'autoroute A10. Un projet plus ambitieux encore que prévu. C'est ce qu'a annoncé ce matin Bruno Belin sur notre antenne.

Budget revu à la hausse

"On était parti sur une copie à 20 millions d'euros. Ce sera finalement 28 millions" a déclaré le président du conseil départemental à notre micro. "On table sur 110 jours d'activité par an dont 50 pour le Futuroscope qui pourra accueillir des visiteurs pour des spectacles les jours de grande affluence".

“Avec l’Arena, on est sur 110 jours d’activité par an dont 50 pour le @futuroscope ” @brunobelin Président @departement86 pic.twitter.com/ID9mTaOT8G — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) June 23, 2017

@departement86 - Le projet d'@ArenaFuturo pourrait coûter 28 à 29M€ selon @brunobelin sur @Bleu_Poitou - Plus d'infos dans la matinée — 7 à Poitiers (@7apoitiers) June 23, 2017

Du basket 3x3 pour les JO ?

Bruno Belin, amateur de sport, est même allé plus loin. "Le basket 3x3 va devenir discipline olympique. Si Paris a les jeux en 2024, l'Arena pourrait servir de base pour ce sport qui a déjà une bonne place dans la Vienne".

"Pourquoi pas accueillir des matches de basket 3x3 en 2024 si les JO sont en France puisque c'est une discipline olympique" @brunobelin — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) June 23, 2017

Configuration en amphithéâtre

Dans la salle, il y aura comme prévu des compétitions sportives et notamment les matchs du PB 86 (entre 17 à 20 matchs) ainsi que des spectacles des concerts et des shows du Futuroscope.

C'est une configuration en amphithéatre qui est proposé. Selon le rapport, elle offre un confort optimale pour les spectacles avec une jauge de 2500 places. Il est également prévu un pavillon dédié au sport en option.