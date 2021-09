L’Argentine vibre pour le Paris Saint Germain depuis l'arrivée de Lionel Messi

Pour la deuxième journée de phase de poules de la Ligue des Champions ce mardi 28 septembre, c'est un choc qui s'annonce entre le PSG et Manchester City. On saura ce lundi 27 septembre si Lionel Messi sera ou non sur la feuille de match, il est blessé au genou. Ce qui est certain, c'est que ce match sera suivi en Argentine. Le Barça oublié, le PSG est devenu le club européen le plus suivi par les Argentins.

Impossible de passer à côté. Dans le centre de Buenos Aires, aux vitrines des galeries marchandes de la rue Lavalle, les faux maillots du PSG sont partout. La tunique officielle n’est pas encore arrivée en Argentine. Au plus grand bonheur des petites boutiques du quartier spécialisées dans la vente de répliques de tenues de football. Depuis l’arrivée de Lionel Messi dans la capitale française, le maillot parisien est le plus recherché par les Argentins. Dans les magasins, il s’affiche désormais aux côtés de ceux de Boca Juniors et River Plate, les deux clubs les plus populaires du pays.

Casquettes, shorts et même des masques avec le logo du PSG

René, 55 ans, a imprimé le visage de la Pulga pour l’afficher en haut des ceintres qui soutiennent les tuniques bleu et rouge devant son local. C’est ce qu’il a trouvé de mieux pour montrer aux passants que la précieuse tenue se trouve bien chez lui. Il y a la version domicile, extérieure et même l’alternative portée pour la première fois par les Parisiens ce samedi 25 septembre contre Montpellier.

« On a aussi des casquettes, des chaussettes, des pantalons, des shorts et même des masques anti covid. Tous avec le logo du PSG et le numéro 30 de Messi », énumère le vendeur. René suit désormais tous les matches de Paris en streaming sur le vieil ordinateur situé derrière lui. « Je regarde pour Messi et pour mon business ! », se marre le quinquagénaire : « Le maillot de Paris est celui que je vends le plus désormais. Je dois en écouler une quinzaine par jour. Il y a un boom incroyable ! ».

La tunique officielle de Lionel Messi au PSG n'est pas encore arrivée en Argentine. © Radio France - Georges Quirino-Chaves

Il suffit d’aller faire un tour dans les différents parcs et stades de la ville pour s’en apercevoir. Dans la plupart des « picaditos », ces petites rencontres de football improvisées, il y a désormais souvent - sinon toujours - un participant qui porte une tunique parisienne. Si le maillot était déjà présent dans les rues de Buenos Aires ces dernières années grâce à l’effet Neymar-Mbappé, l’arrivée de Messi a fait croître la popularité du PSG à un niveau inédit en Argentine.

Ezequiel, la quarantaine, vient de s’offrir le maillot parisien sur un site de vente en ligne. Il est faux mais il s’en fiche. « Je voulais le mien », explique simplement le père de famille qui découvre la Ligue 1 depuis quelques semaines. Ce samedi, il a accompagné son fils Benicio, 10 ans, jouer au football avec ses amis au parc Las Heras situé dans le quartier de Palermo. Six enfants se disputent le ballon. Trois d’entre eux portent la tunique parisienne floquée du 30.

Maintenant il veut aller à Paris

« Mon fils m’avant demandé le maillot avant qu’il ne sorte. Il était comme un fou », raconte Ezequiel qui n’a pas résisté bien longtemps : « Les gamins ont Messi dans le cœur comme nous avions Maradona. « Beni » voulait aller à Barcelone. Maintenant il veut aller à Paris. On commence à économiser ! » Et à ranger au placard les maillots du Barça.

Le maillot du PSG a la cote chez les petits Argentins. © Radio France - Georges Quirino-Chaves

A quelques kilomètres, le commentaire d’un but d’Idrissa Gueye résonne dans le bar de Zaida. Il est un peu plus de 16 heures à Buenos Aires. Les écrans de Locos por el Futbol diffusent en direct la rencontre entre le PSG et Montpellier. Messi blessé, le match n’a pas attiré beaucoup de clients. Peu importe. Désormais, toutes les rencontres du club parisien seront retransmises ici. « C’est notre nouvelle équipe », justifie Zaida : « J’ai de plus en plus de gens qui me demande si on passe les matches. Ici, on supporte le club où joue Messi".

On est tous pour le PSG maintenant

Les Argentins semblent bien avoir zappé. Des matches du Barça à ceux de Paris. « Le premier match de Messi contre Reims a fait la même audience qu’un match de Boca ou River », explique Gastón Edul, journaliste à la chaîne de télévision Tyc Sports : « Je crois que les Argentins vont voir et connaître toutes les équipes françaises désormais. Ce n’était pas du tout le cas avant. C’est ce que provoque Messi ici. S’il était parti en Chine, on aurait tous regardé le championnat chinois ! »

Le premier match de Messi contre Reims a fait la même audience qu’un match de Boca ou River. © Radio France - Georges Quirino-Chaves

S’il est pour l’instant impossible de le quantifier, il ne fait aucun doute que Paris a gagné des supporters en Argentine ces dernières semaines. Cela va au moins permettre de gonfler les rangs du « PSG Fan club Buenos Aires ». Le groupe, reconnu par l’institution, a été fondé l’an passé en pleine cœur de la pandémie. C’est Ulises Cortes, 31 ans, qui l’a créé avec une bande d’amis qui avait l’habitude de jouer au foot en portant les couleurs parisiennes. Conducteur de bus à la Plata à une heure de route au sud de la capitale, il explique être tombé amoureux du PSG « pour Pastore ».

Ulises Cortes, le fondateur du PSG fan club Buenos Aires. © Radio France - Georges Quirino Chaves

Le club lui a déjà fait un cadeau. Lors de la présentation de Messi, Ulises a été invité à saluer el Flaco présent ce jour-là au Parc des Princes. C’était à distance via Zoom. « Mais c’était incroyable » selon lui. Le groupe de supporters en Argentine compte désormais une vingtaine de membres. « On a reçu beaucoup de demandes pour rejoindre le fan club », raconte le fondateur : « C’est surtout pour Messi. On est en train de se développer. Pour l’instant, on vient à peine de naître ». En raison de la pandémie, le « PSG Fan Club Buenos Aires » n’a pas pu se réunir jusqu’à présent. Ils espèrent le faire très vite afin de pouvoir crier ensemble le premier but parisien de leur idole.