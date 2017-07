L'Ariège, vedette du Tour ce 14 juillet

Le Tour de France est ce vendredi 14 juillet en Ariège et uniquement en Ariège, dans le parc des Pyrénées : une étape de 100 kilomètres, la plus courte (hors contre-la-montre) de cette édition, entre Saint-Girons et Foix.

Depuis presque cinquante ans et la disparition des demi-étapes, jamais une étape en ligne du Tour n'aura été aussi courte. C'est en tous cas l'étape de montagne la plus courte depuis 1989. Mais le petit nombre de kilomètres n'incitera pas les coureurs à bâcler l'étape : la veille, le 13 juillet, les champions auront subi une étape-marathon entre Pau et Peyragudes (214 kilomètres). Cette étape ariégeoise se veut donc explosive, avec trois cols de première catégorie, et une descente redoutable avant l'arrivée à Foix.

L'office de tourisme de Saint-Girons (Ariège) © Radio France - Sylvain Lecas

Le parcours 2017 en résumé : départ des allées du Champ de Mars à Saint-Girons (12h45 pour la caravane, 14h45 pour le peloton), un passage par Seix avec un sprint intermédiaire, la vallée d'Ustou puis le premier col, celui de Latrape (1.100 mètres d'altitude), la station de montagne d'Aulus les Bains, la montée du col d'Agnes, le village de Massat puis la dernière difficulté de la journée, le Mur de Péguère avant l'arrivée après une grande descente dans les bois en centre-ville de Foix.

Le parcours de cette étape 100% ariégeoise. - GéoAtlas

L'Ariège et ses cols

L'Ariège, grâce aux Pyrénées, est régulièrement au programme de la Grande Boucle. En 2017, le peloton ne s'y était pas arrêté mais y avait longuement roulé entre Andorre et Revel (Haute-Garonne). En 2015, les férus de cyclisme se souviennent d'une arrivée sur le plateau de Beille. Les cols ariégeois, surtout, ont une solide réputation : le col de Latrape a été franchi sept fois, le col d'Agnes cinq fois (la dernière en 2011) et le Mur de Péguère s'est tristement illustré en 2012 par des clous sur la chaussée, provoquant des crevaisons et des chutes. Cette fois, les spectateurs seront interdits dans l'ascension, du Mur. Le public pourra voir passer les coureurs à partir du sommet et dans la descente.

#Ariege la route du col d'Agnes détruite par les intempéries sera prête pour le #tdf2017 le 14 juillet @ariegeledpthttps://t.co/ZXs3eayeV1pic.twitter.com/R5nE6aQ2nd — France Bleu Toulouse (@Bleu_Toulouse) July 3, 2017

Saint-Girons, capitale du Couserans, détient le record d'expérience en tant que ville-départ ariégeoise : après 1984, 1988, 1995, 2003 et 2013, la sous-préfecture de l'Ariège va voir ce 14 juillet un sixième départ. Elle avait été le théâtre d'une seule arrivée, en 2009.

Saint-Girons, sous-préfecture de l'Ariège, abrite plus de 6.000 habitants © Radio France - Sylvain Lecas

Pour Foix, c'est la cinquième fois qu'ASO lui accorde un départ ou une arrivée : la préfecture de l'Ariège a été deux fois ville-départ en 2001 et 2007, puis deux fois ville-arrivée en 2008 et 2012 avec les victoires, respectives de Cadel Evans et Bradley Wiggins.

Un plus pour le tourisme ?

L'Ariège qui dispose de sept Grands Sites de Midi-Pyrénées (comme la grotte de Niaux ou le château de Montségur) accueille à l'année plus de quatre millions de nuitées touristiques avec un pic en juillet-août. 80% de sa clientèle est française, dont beaucoup de haut-garonnais et de tarn-et-garonnais. Les hollandais, les espagnols et les britanniques sont les touristes étrangers les plus représentés. Ce sont aussi des téléspectateurs assidus du Tour de France.

L'Ariège s'est positionnée sur le vélo dans son offre touristique : les cols sont repérés, on le voit beaucoup à l'intersaison avec des groupes qui viennent faire le col d'Agnes, de Latrape, le col de Saraillé ou encore le col de la Core. — Christine Téqui, vice-présidente chargée du développement territorial au Département de l'Ariège

"Je vois parfois des touristes dans ma commune, qui me disent qu'ils connaissent Seix grâce au Tour de France", C. Téqui, maire de Seix et au Conseil Départemental Copier

L'étape sera aussi marquée par l'anniversaire de l'attentat de Nice. La préfecture de l'Ariège a déployé spécialement un dispositif de sécurité de haut niveau avec 550 gendarmes (titulaires et réservistes), plus de 230 policiers, CRS inclus et plus de 170 pompiers mobilisés. À Foix, 86 lanternes volantes seront lancées dans le ciel vers 22 heures ce vendredi depuis le Château, en hommage aux 86 victimes de Nice.

#14juillet- Château de Foix : des lanternes volantes pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de #Nice 🕯️https://t.co/6xGUJ1nc4apic.twitter.com/dqEMexCS0J — AriegeleDépartement (@ariegeledpt) July 12, 2017

