L'Armada, c'est vraiment fini : le Sedov a quitté Rouen

Rouen, France

Premier arrivé, dernier parti. Vers 14h15 lundi, le voilier russe a levé l’ancre. À son bord, les 160 marins en formation mais aussi 150 bénévoles faisant partie de l’équipe organisatrice. René remontera la Seine jusqu’à Honfleur : “ça va être une bonne expérience. On a pris le pique-nique, nous allons le manger tranquillement sur le bateau”. Un voyage d’une durée de sept heures.

Michel lui n’a pas eu cette chance. En voyant le navire partir, il ressent un petit pincement au coeur: “c’est le dernier de l’Armada a quitté les quais, ça fait drôle, la fête est vraiment terminée”.

Un groupe d’élèves de CE1 et leur professeure ont également assisté à ce départ. “Nous faisons une sortie scolaire au musée maritime et sur la pause du midi on a vu ce bateau ! C’est exactement comme sur les maquettes du musée sauf que là on le voit en grandeur nature”, indique l’enseignante Valérie Durcan.

Après Rouen, le Sedov et son équipage feront escale à Bordeaux.