L'armée française à la rencontre des collégiennes et lycéennes de Périgueux

L'armée française compte 15,5 % de femmes. Dit comme çà, elles ne semblent pas peser bien lourd pourtant, la France a l'une des armées les plus féminines du monde. Depuis 1972, les femmes peuvent s'engager sous le même statut que les hommes. Et toutes les fonctions leurs sont désormais ouvertes.

Le lieutenant-Colonel Corinne Zilli, déléguée militaire départemental adjointe en Dordogne et la capitaine de corvette Karine Trastour, commandante de l'unité Marine à Bordeaux, toutes deux officiers, sont venues présenter aux lycéennes de Pablo Picasso, les nombreuses possibilités offertes aux femmes par l'armée française. Elles ont aussi raconté leur parcours, témoigné de leur quotidien de militaires, de femmes ou de mères de famille et des progrès faits par l'armée en direction des femmes. C'est une ministre, Florence Parly, qui est ministre de la défense depuis 2020.

La capitaine de corvette Karine Trastour ( à gauche) et le lieutenant-colonel Corinne Zilli

Toutes les fonctions sont désormais ouvertes aux femmes dans l'armée française, y compris dans les sous marins d'attaque depuis le mois de janvier 2022. Et c'est ce qui intéresse Florentine, 17 ans élève en transport et logistique au lycée Pablo Picasso et qui veut à tout prix, suivre une formation militaire pour pouvoir accéder à son rêve, rejoindre l'armée et les sous-marins militaires français. Océane elle, 17 ans aussi, a découvert les nombreuses possibilités offertes. A la suite de cette rencontre, elle a décidé de faire un stage en immersion

Les deux militaires sont passées par le collège Clos Chassaing, le lycée Pablo Picasso, le lycée Bertran de Born et le lycée Laure Gatet.