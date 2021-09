L'armée de l'air recrute beaucoup en France, un peu en Bourgogne-Franche-Comté

3000 postes sont proposés et il y a des portes ouvertes qui vont d'ailleurs se tenir le week-end prochain à Luxeuil.

France Bleu Bourgogne : Adjudant-chef Renaud Guèze, du Bureau de recrutement de l'armée de l'air à Dijon. De quel type de postes parle-t-on ? 3.000 postes à pourvoir, c'est une quantité impressionnante ?

Renaud Huez : Oui, l'armée de l'air est une grande entreprise et on a besoin effectivement de tous types de métiers, et surtout de jeunes qui sont motivés, qui ont envie de venir nous voir et de travailler pour l'armée de l'air. On recrute tous les métiers, que ce soit des mécanos, des informaticiens, des secrétaires, des comptables, des spécialistes du bâtiment. Le but des jeunes aujourd'hui qui viennent nous voir, c'est qu'en fonction de leur cursus, en fonction de ce qu'ils ont fait, on puisse leur proposer un emploi en rapport avec leur formation.

Vous recrutez aussi des spécialistes en langues étrangères.

C'est une particularité : on recherche des gens qui ont des facilités en langues ou qui parlent des langues étrangères spécifiques comme le russe, le chinois, l'arabe littéraire, le farsi. Des choses comme ça.

Pourquoi faire pour ça, pour devenir espions ?

Alors non, on ne parle pas d'espions. Nous, on parle de renseignement. En fait, le but est de pouvoir avoir quelques informations concernant ce qui se passe dans le monde. Au niveau militaire, bien sûr.

Et est-ce qu'on peut malgré tout devenir aviateur quand on est embauché par la grande muette ?

On est tous aviateur, en fait, puisque aujourd'hui, les aviateurs, c'est la nouvelle appellation des gens qui font partie de l'armée de l'espace. Effectivement, après, on recrute des pilotes. Les pilotes aujourd'hui sont recrutés pour la plupart à partir du bac, bien sûr, avec une très forte motivation et une très grosse préparation. Mais j'insiste, c'est vraiment ouvert à tous les jeunes.

Il y a malheureusement très peu de postes chez nous, en Côte d'Or car la base aérienne de Longvic a fermé en 2016. Il faut donc être prêt à bouger ?

C'est la première chose qu'on demande au jeune, c'est qu'il soit mobile, de façon à lui proposer quelque chose en France. Je précise bien c'est partout en France. Mais aujourd'hui, oui, c'est la grande question, c'est la mobilité. On a des jeunes qui ne sont pas très mobiles, qui demandent toujours les plus proches. La base de Luxeuil qui est dans le Doubs, la base de Saint-Dizier, la base Davor ou la base de Lyon, on est sur un rayon de deux heures quinze à peu près par rapport à Dijon. Mais on peut aller beaucoup plus loin puisqu'on a des bases en Bourgogne, en Normandie, au nord de Paris. On a même une base en Corse. Donc oui, aujourd'hui, on peut proposer une belle mobilité pour un jeune.

Est-ce qu'il y a un public que vous ciblez plus particulièrement ? Est ce qu'il y a des limites d'âge ?

Aujourd'hui, c'est vraiment réservé à un public, je ne vais pas dire jeune parce qu'on a élargi un petit peu à partir de 17 ans, jusqu'à 29 ans et demi. Quel que soit le cursus, quel que soit le diplôme, j'insiste là-dessus puisqu'on recrute à partir de la troisième jusqu'au diplôme de doctorat bac+8.

Est-ce qu'il faut être un sportif ?

Pas forcément. On ne demandera pas la même chose à une secrétaire qu'à un commando. Les militaires font du sport, ça fait partie de notre métier. Maintenant, on demandera juste à un jeune de savoir courir un peu, nager et faire quand même un petit peu de sport à côté. Mais on ne demande pas de champions du monde, sinon il n'y aurait personne.

L'armée de l'air organise ses journées portes ouvertes ce weekend, à Luxeuil. On peut aussi vous rencontrer à Dijon et à Auxerre.