L'armée de l'air s'entraine au-dessus du Limousin ces prochaines semaines

Pas de panique, si vous êtes réveillés en pleine nuit par un grand bruit. Des avions de l'armée de l'air commencent ce lundi des séries d'entrainement afin de se préparer au combat. Du 27 septembre au 15 octobre, une trentaine de vol à basse altitude est programmée. Certains avions pourraient passer en Corrèze et en Haute-Vienne de jour comme de nuit.

Les bases aériennes de Mont-de-Marsan dans les Landes et des Cazaux en Gironde sont mobilisées. Cet entraînement considéré par l'armée comme "majeur" mobilisera plus de 50 aéronefs. On retrouve notamment des avions de combat (type Rafale), de transport (A400M Atlas et C-130J) mais aussi des hélicoptères et des drones de combat (Reaper) et de reconnaissance.

Des unités seront aussi déployés au sol pour un entrainement en situation réelle de combat. Des systèmes de défense sol-air (les véhicules Mamba et missiles sol-air Crotale) seront mis en place.

Des passages de nuit seulement le mardi et le jeudi

Cet entraînement est "nécessaire" pour le colonel Colonges, officier rayonnement des armées. "Nos forces doivent s'entraîner pour être prêtes sur le terrain notamment au Mali." Le colonel qui l'assure : "Les vols de nuit peuvent surprendre si la personne dort mais à l'armée, il faut se préparer à toutes les situations. Les vols de nuit auront lieu principalement le mardi et jeudi soir."

Des forces étrangères vont participer à ces entraînements. Des avions de chasse type Eurofighter allemand, des hélicoptères Griffon canadiens, un avion de transport canadien (le C-130J) ainsi que des forces commandos belges, danoises et britanniques vont participer sur le sol français à cet entraînement.