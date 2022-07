L'armée de terre de Nice recrute en moyenne 17 jeunes azuréens par mois, 200 par an

L'armée qui recrute, ça on le savait. En revanche l'Armée de terre qui fait une journée porte ouverte pour tous les jeunes azuréens, ça c'est une première ! Le centre de recrutement de l’armée de terre de Nice, à la Caserne Filley située, 2 rue Sincaire vient de participer à la journée nationale #TrouverSaPlace. Une grande première pour le Centre d’information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de Nice. L'opération est destinée aux jeunes de 16 à 30 ans. Une centaine a pu échanger avec des militaires et découvrir les nombreuses opportunités de carrière au sein de l’armée de terre.

Pour la patrie, pour défendre la France : Wissem, 20 ans

Si ces jeunes s'engagent c'est souvent pour la même raison "défendre la France, protéger nos valeurs" nous dit Wissem. Guillaume va un peu plus loin : "je suis un patriote, c'est mon pays et je veux m'engager pour lui".

Ils sont bien souvent nés au début des années 2000, une période marquée par le retour du terrorisme sur le sol occidental avec l'effondrement des deux tours du World Trade Center. Dans leur adolescence, c'est la France qui est touchée: Charlie Hebdo, les attentats du 13 novembre, et puis leur ville de Nice également frappée par le terrorisme avec l'attentat sur la Promenade des Anglais ou 86 personnes sont mortes et plus de 450 blessés. Le commandant Nicolas est responsable du recrutement pour l'armée de terre dans les Alpes-Maritimes : "Ils ont vécu en voyant des militaires dans les rues, des jeunes assassinés en terrasse, un attentat sur la Prom'. Ils ne parviennent pas forcément à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent mais _ils ont le sentiment de servir les français_."

Le profil de ces jeunes recrues ? Des combattants et des étudiants

Il y a les combattants comme Lilian, qui a 16 ans rêve de la légion étrangère malgré les risques. "Si je meurs, je meurs" résume Lilian, accompagné par sa mère Nathalie. "Oui _c'est dur en tant que maman_, bien sûr que je suis inquiète mais il y a d'autres métiers dangereux et puis il en faut des gens comme ça. Il faut en être fier."

Il y a également désormais dans l'armée les premiers de la classe; ces jeunes qui sortent d'université. C'est le cas de Samy qui aimerait travailler dans le renseignement français. "Je finis mon master II dans l'intelligence artificiel. Oui , je suis ce que l'on peut considérer comme une tête, mais _l'armée aujourd'hui me permet d'exercer ma passion et de servir mon pays_".

Des candidatures très recherchées nous explique le commandant Nicolas : "Nous avons connu la guerre au niveau ciel, terre et mer. Aujourd'hui nous avons besoin de cyber-combattants mais aussi de tous les autres jeunes. Nous avons un boulot pour toutes les personnes qui ont ces valeurs : l'équité (égalité salariale homme-femme), l'exigence, le dépassement et l'esprit d'équipe. Nous prenons les jeunes sans diplômes jusqu'au bac +5 ".

Le centre de recrutement de l'armée de terre de Nice recrute tous les ans 200 jeunes. Ils commencent avec un salaire de 1 370 euros net par mois en étant nourris et logés. L’armée de terre comprend 130 000 femmes et hommes, avec une moyenne d'âge de 32 ans.