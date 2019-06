L'armée de terre recrute entre 160 et 180 soldats cette année en Sarthe.

Des hommes et des femmes de 17 ans et demi à 32 ans. Et les métiers sont très variés même s'il y a toujours cette notion de risque à prendre en considération avant de s'engager. Le capitaine de Brondeau, chargé du recrutement de l'armée de terre en Sarthe, nous détaille les profils recherchés.

"C'est toujours un devoir de mémoire très important et un repère pour nous". 75 ans après le Débarquement en Normandie, le sacrifice des soldats alliés rappelle les devoirs et les risques encourus par les militaires. Le capitaine Olivier de Brondeau, chargé du recrutement de l'armée de terre en Sarthe, ne cesse de le répéter aux futures recrues. "Dans le code du soldat, il est inscrit qu'on s'engage jusqu'à donner notre vie pour la nation". Comme Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, les deux militaires tués lors de l’opération de libération des otages au Burkina Faso, le 10 mai.

Les femmes représentent 10 % des effectifs de l'armée

Heureusement, les militaires ne risquent pas toujours leur vie. Et puis pour un soldat combattant, il y a quatre à cinq logisticiens ou maintenanciers qui oeuvrent derrière. Le spectre des métiers proposés par l'armée de terre est large comme les profils recherchés. "On recrute des personnes âgées de 17 ans et demi à 32 ans, avec ou sans diplôme" ajoute le capitaine Olivier de Brondeau "car on fait aussi appel à des valeurs physiques et à la motivation du candidat". 15 000 soldats sont recrutés chaque année en France, entre 160 et 180 en Sarthe. 10 % sont des femmes. L'armée souhaiterait qu'elles forment 13 % des effectifs dans les années à venir.

Un afflux de volontaires après les attentas de 2015

Les centres d'informations et de recrutement des armées (CIRFA) ont été submergés d'appels après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Des personnes de 15 à 75 ans. "On en a orienté une partie vers des associations car il y a différentes façons d'aider sa nation. Maintenant, la situation s'est régularisée" explique le capitaine Olivier de Brondeau. Pour tout savoir sur la campagne de recrutement de l'armée de terre, vous pouvez vous rendre sur le site s'engager.fr