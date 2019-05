L'Armée de terre s'invite dans les salles de classes mayennaises pour briser des clichés

Département Mayenne, France

Est-ce que les jeunes savent vraiment ce qu'est l'armée ? Pour que la réponse soit oui, les forces armées de la Mayenne viennent de signer un partenariat, à la mi-mai, avec deux lycées de Château-Gontier, Victor Hugo et Pierre et Marie Curie. L'idée est de faire découvrir aux jeunes, le monde de l'armée, avec des stages de préparation militaire, des visites de régiments et pourquoi pas, leur donner envie de s'engager.

Ce type d'action existe depuis quatre ans en Mayenne, notamment parce que les jeunes ont souvent une image faussée du métier de militaire, pleine de stéréotypes, selon le colonel Fallissard, aux commandes du recrutement de l'Armée de terre dans le Grand Ouest :

C'est le cliché du combattant, du guerrier véhiculé par les jeux mais l'armée, c'est tout un monde. Il n'y a pas que l'affrontement sanglant"

Il existe des métiers très différents au sein de l'armée. "Il nous faut des cuisiniers, des mécaniciens, des transmetteurs, de beaucoup d'informaticiens", indique le colonel Fallissard.

92 jeunes garçons et filles de la Mayenne recrutés en 2018

Cela donne parfois envie à des jeunes de s'engager. Pour d'autres, ces partenariats permettent de confirmer leur envie de s'engager. Le Cirfa de Laval, le centre d'information et de recrutement des forces armées, est ensuite là pour les accompagner. C'est le cas pour le jeune Hugo, en terminale au lycée Pierre et Marie Curie.

Depuis la troisième, il a envie de devenir militaire et il s'est donc inscrit au Cirfa. "Grâce à eux, j'ai pu faire une préparation militaire découverte, c'est une semaine dans un régiment. C'est une semaine basique de soldat, on se lève très tôt le matin, on nettoie les parties communes, ensuite on faisait du sport, comme le parcours du combattant", explique le jeune homme.

Cette semaine m'a conforté dans l'idée de persister dans ce milieu", Hugo

Au début de cette semaine, il a trouvé cela compliqué mais à la fin, cela l'a conforté dans son envie. Il va donc passer le bac en juin, et il aimerait aller à Tarbes, dans le 1er régiment de hussards parachutistes, pour être pilote d'engins blindés et parachutiste.