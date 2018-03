Selon l'armée du salut, 45 personnes vont se retrouver sans solution d’hébergement à la fin de la trêve hivernale ce 31 mars sur la ville de Belfort, dont des femmes et des enfants. L'association alerte les pouvoirs publics et demande à l'Etat de trouver des solutions pérennes.

Belfort

Le communiqué est tombé ce jeudi matin. L'armée du salut, au niveau national, s'inquiète de la remise à la rue ce 31 mars à la fin de la trêve hivernale de " milliers de femmes, d'hommes et d'enfants, parfois en bas âge ". L'association, qui vient en aide aux sans domicile fixe et aux plus démunis, parle de situations inquiétantes sur des villes comme Paris Lyon et Belfort et demande à l'Etat " d'arrêter la politique de la température et de trouver des solutions de logement pérennes ".

Il manque une cinquantaine de places pour le Territoire de Belfort

A Belfort, où c'est l'armée du salut qui gère la plate forme d'urgence sociale, il y a en effet, selon son directeur, Thierry Novelli, 45 personnes qui vont se retrouver sans solution d'ici quelques jours: " Il y a en effet des familles, notamment des migrants déboutés du droit d'asile, qui n'ont pas les moyens d'accéder au logement. Ce qu'on souhaite c'est créer de nouvelles places, il en faudrait une cinquantaine pour le Territoire de Belfort. Cette année des efforts ont été faits de la part des services de l'Etat mais pour nous ce n'est pas suffisant ".

Des solutions ont été trouvées pour une soixantaine de personnes

De son côté, la préfecture du Territoire de Belfort répond que des solutions ont bien été trouvées pour une soixantaine de personnes à la suite de réunions entre les différents services de l'Etat, les bailleurs sociaux et l'armée du salut justement. Mais que l'Etat n'a pas vocation à héberger les migrants déboutés du droit d'asile. Joel Dubreuil est le secrétaire général de la préfecture: " On constate qu'il y a 48 personnes qui n'ont pas le droit au séjour qui font partie de ce dispositif hivernal. Ces personnes ne peuvent pas avoir accès au logement puisqu'elles n'ont pas droit au séjour. Que fait-on? Ouvre-t-on des places, sur des moyens publics, pour accueillir des personnes qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire national? Je pose la question " .