L'Armée du Salut lance sa brasserie à Belfort

C'est une première dans l'histoire de la fondation de l'Armée du Salut à Belfort : l'association qui vient en aide aux plus précaires ouvre un restaurant à Belfort. La brasserie, située au 53 faubourg de Montbéliard, propose du lundi au vendredi midi des plats faits maison à partir de produits frais et locaux, avec des formules entrée-plat-dessert à 14 euros. Des soirées culturelles sont également organisées chaque deuxième jeudi du mois. L'idée est de permettre à des personnes éloignées de l’emploi de se former aux métiers de la restauration, tout en mettant en avant 'l’échange culturel au travers d’expositions, de rencontres artistiques et de soirées à thème".

De l'insertion par l'emploi

Nokoto Delcurie, salariée de l'Armée du Salut, et en charge de la gestion de la brasserie L'Expo, où cinq personnes éloignées de l'emploi ont été recrutées, reconnaît que la démarche peut paraître surprenante : "ce n'est pas notre cœur de métier, mais l'insertion est notre cœur de métier".

L'idée est donc d'aller plus loin explique t'elle : "les personnes qu'on aide à se loger, et à se nourrir, on en fait quoi après? Il faut aussi les aider à travailler et à s'insérer dans la société. On leur apporte une formation et un retour à l'emploi. On leur met un pied à l'étrier pour qu'elles puissent trouver un emploi plus stable, et quoi de mieux qu'un emploi en restauration dans des métiers qui recrutent. Parfois il suffit simplement de lever certains freins à l'emploi, comme les problèmes de garde d'enfant. Certains ne parlent pas le Français, on va les accompagner".

L'ouverture aux autres une fois par mois

Une soirée culturelle est également proposée pour les clients et les salariés le deuxième jeudi de chaque mois : "L'idée de l'Armée du Salut, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'on est en précarité qu'on ne peut pas ouvrir son esprit à la culture. L'idée est de ne pas s'enfermer dans son malaise mais de s'ouvrir aux autres" conclut Nokoto Delcurie.