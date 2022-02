Les fonds marins, avec les ressources naturelles qui s’y trouvent, suscitent de plus en plus de convoitises. Il y a aussi les câbles sous-marins qu’il faut surveiller. Pour mieux contrôler les abysses, le ministère des Armées va faire l’acquisition de drones et de robots sous-marins.

L’armée française va se doter de drones et de robots sous-marins pour mieux contrôler les abysses

"Les fonds marins sont un nouveau terrain de rapport de forces qu'il nous faut maîtriser pour être prêt à agir, à se défendre et, le cas échéant à prendre l'initiative, ou du moins, à répliquer", souligne la ministre des Armées Florence Parly. D'une profondeur moyenne de 3.800 mètres, les fonds marins sont encore largement méconnus. Seuls 20% de leur surface est connue avec précision. Mais de plus en plus de pays s’y intéressent. Il faut dire que les abysses renferment des ressources minérales comme le nickel, le cuivre, l’or, l’argent, mais aussi des métaux rares comme le lithium, le titane présents dans nos objets du quotidien.

Les perspectives économiques que laisse entrevoir l’exploitation de ces ressources situées au fond des océans, sont sources de tension entre des États qui cherchent à accaparer vastes espaces maritimes, au-delà de leur zone économique exclusive, dans la zone internationale des fonds marins qui a le statut de "patrimoine commun de l’humanité". C’est ce qui se passe avec la Chine, et les manœuvres maritimes déployées en mer de Chine méridionale. De minuscules îles regroupées en archipels font l’objet de revendications concurrentes entre les nations limitrophes qui souhaitent pouvoir les intégrer dans leur périmètre de souveraineté. La découverte de gigantesques réserves de gaz en Méditerranée orientale est aussi le théâtre de tensions entre la Grèce et la Turquie.

Des risques d’espionnage et de sabotage

Il faut aussi ajouter les câbles sous- marins par lesquels transitent 99% des communications mondiales. C’est grâce à eux que nous pouvons communiquer. Ces "gros tuyaux d’arrosage" en quelque sorte, nous permettent de nous connecter à internet, de téléphoner, de regarder la télévision numérique, de faire aussi des transactions financières. Sous la mer, on totalise 450 câbles, soit 1,3 million de kilomètres de câble, c’est plus de trois fois la distance entre la Terre et la Lune. Ces autoroutes enfouies sous la mer, peuvent être la cible de pays étrangers, tentés de surveiller ou de les dégrader.

Les câbles sous-marins en France - Ministère des Armées

Déjà en 2017, en France, dans un rapport, le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale avait évoqué le sujet en affirmant que ces câbles sous-marins pouvaient constituer de "potentielles cibles dans le jeu des puissances". En France, la communauté du renseignement parle d’un sujet “hyper sensible” et "de première importance".

Il est vrai que si l’un de ses câbles était saboté, les conséquences économiques seraient désastreuses. "Nous savons que ces câbles sous-marins peuvent aussi être la cible de nations, tentées de surveiller ou de dégrader ces infrastructures sous-marines sensibles situées dans les fonds marins", a déclaré en début de semaine Florence Parly. Le navire militaire océanographique russe Yantar a été repéré à plusieurs reprises ces derniers mois au large de l'Irlande à proximité de câbles sous-marins transatlantiques de télécommunications. Et selon des informations de la presse danoise, Washington se serait servi de 2012 à 2014 du réseau de câbles sous-marins danois pour écouter des personnalités de quatre pays (Allemagne, Suède, Norvège, France), parmi lesquelles la chancelière Angela Merkel.

Avoir des yeux et des oreilles jusqu’à 6 000 mètres de profondeur

Face à ces enjeux, la France doit être davantage présente dans la maîtrise des fonds marins. Alors que la profondeur moyenne des fonds marins est de 3 800 mètres, les équipements des forces armées françaises ne peuvent aujourd’hui aller au-delà de 2 000 mètres de profondeur. Pour descendre plus bas, la France est obligée de faire appel à des pays étrangers comme elle l’a fait en 2019 pour les recherches lancées pour retrouver l'épave du sous-marin français Minerve, disparu 50 ans auparavant au large des côtes toulonnaises. "Il a fallu faire appel à une société privée américaine, Ocean Infinity. Ils ont mis 5 jours. Cela a été un électrochoc", explique le ministère des Armées, en constatant que "les moyens français ne sont pas au niveau des moyens existants sur le marché et détenus par nos compétiteurs".

Des drones et des robots sous-marins

C’est la raison pour laquelle l’armée française veut être capable de descendre à 6 000 mètres de profondeur d'ici 2025. Elle va développer des robots sous-marins. L’engin sera relié par un câble à un navire à la surface. Ce cordon ombilical permettra d’actionner un bras télécommandé pour par exemple explorer une épave, réparer une infrastructure défectueuse, récupérer des objets… Il pourra transmettre des images en temps réel.

Le robot sous-marin "Ulisse" de la Marine nationale. Il peut atteindre 1 000 mètres de profondeur. © AFP - Marine nationale

La marine nationale va aussi être équipée de drones sous-marins qui pourront aussi naviguer au plus près des fonds, jusqu’à 6 000 mètres de profondeur. Ces drones pourront mesurer, sonder, détecter, filmer, photographier de manière très précise les fonds-marins. "Aujourd'hui, avec les moyens techniques d'acheminement d'énergie, les drones sous-marins, l'intelligence artificielle, on peut imaginer que certains ambitionnent de contrôler le fonds des mers et mettre en péril la liberté de navigation", s'inquiète le ministère des Armées en évoquant la "Seabed Warfare", ou "guerre des abysses".

La France dispose de la 2e plus grande zone économique exclusive (ZEE) au monde, après les Etats-Unis avec plus de 10,2 millions de km2.