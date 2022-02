L'arrêt de la centrale nucléaire de Civaux prolongé jusqu'à la fin de l'été

Les deux réacteurs de la centrale nucléaire de Civaux, dans la Vienne, vont rester à l'arrêt un peu plus longtemps que prévu. Arrêtés en octobre et novembre 2021, des analyses plus poussées ont été effectuées sur des découpes de tuyaux provenant du système de refroidissement de secours du réacteur.

Analyses qui ont révélées des fissures et de la corrosion sur des coudes de tuyaux. Une de ces fissures, la plus importante, mesure 5,6 millimètres de profondeur, autour d'un tuyau de 28 millimètres d'épaisseur. Un problème méconnu chez EDF, qui survient sur la centrale la plus récente du pays, mais qui a aussi été détecté à Chooz (Ardèche). Des analyses se poursuivent donc, dans des laboratoires spécialisés, pour expliquer le phénomène, et décider des suites à donner. Une réparation, un remplacement, ou laisser les choses comme elles sont. "Ce qui ressort, c'est que les premiers calculs montrent une absence de risque de rupture", a indiqué Mickael Gevrey, le directeur de la centrale de Civaux, devant la Commission locale d'information, à Poitiers, ce mardi 22 février.

EDF veut se montrer rassurant, malgré ce souci qui dure, repéré lors d'une visite décennale sur le premier réacteur. Le second a été arrêté par sécurité, assure l'Autorité de sureté du nucléaire, mais des problèmes similaires y sont suspectés, nommées des indications.

En conséquence, la centrale ne redémarrera pas à la fin du printemps, comme initialement espéré, mais plutôt à la fin du mois d'août pour le premier réacteur, et à la fin de l'année 2022 pour le deuxième.