L'arrêt des accouchements à la maternité de Péronne est prolongé de deux mois, faute de soignants

La maternité de Péronne ne pratiquera pas d'accouchements ni en juillet, ni en août. La direction l'annonce, dans un communiqué adressé à France Bleu Picardie. Les accouchements étaient déjà suspendus depuis le début du mois de juin, faute d'anesthésistes en nombre suffisant.

"A ce jour, malgré l’activation de toutes les pistes de recrutement possibles, le planning des anesthésistes ainsi que celui des sages-femmes n’ont pu être complétés. Le centre hospitalier est donc contraint de prolonger la suspension de l’activité d’accouchement au cours des mois de juillet et août 2023", précise la direction dans le communiqué.

Des mesures d'accompagnement

"Les dispositions seront prises par les équipes de la maternité pour poursuivre l’information des parturientes, leur orientation vers une maternité de leur choix ainsi que leur suivi en pré et post-natal au sein de la maternité de Péronne", ajoute la direction dans son communiqué, tout en soulignant que des actions d'accompagnement ont été mises en œuvre au mois de juin.

"Afin de garantir une complète information des parturientes des appels téléphoniques individualisés ont été passés, une transmission des dossiers médicaux a été réalisée, les établissements d’accueil choisis par les futures mères ainsi que les médecins et sages-femmes libéraux ont été informés. L’ensemble des activités de la maternité, en pré et postnatal, notamment les consultations de sages-femmes et en gynécologie, les consultations de pédiatrie, la réalisation des échographies de contrôle et de suivi ainsi que la prise en charge des parturientes nécessitant une surveillance inopinée ont été maintenues. De nouvelles activités ont été lancées permettant de répondre aux demandes des futures mères tels que des ateliers de préparation à l’accouchement." Elle assure que ces dispositions seront à nouveau mises en place pour les mois de juillet et d'août.

L'arrêt des accouchements au mois de juin, que les salariés avaient appris quelques jours avant, avait entrainé une forte mobilisation de soutien, avec une manifestation qui avait réuni plusieurs centaines de personnes le 10 juin. De nombreux élus avaient également pris la parole.