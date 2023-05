L'arrêt des accouchements à la maternité de Péronne suscite l'inquiétude des futures mamans

"Ils ne m'ont même pas contactée pour me dire quelque chose, je l'ai vu sur Facebook", regrette Amandine. Cette mère de famille doit accoucher à la mi juillet, à la maternité de Péronne. L'annonce de l'arrêt des accouchements, pour un mois, jusqu'au 1er juillet, inquiète les futures mamans du secteur, y compris celles qui doivent accoucher au delà de cette date. Comme les syndicats, elles redoutent que l'arrêt ne dure plus longtemps que prévu .

ⓘ Publicité

À lire aussi La maternité de Péronne suspend les accouchements pendant un mois

"Nous ici, on a que Péronne comme maternité ! Sinon il faut aller à Cambrai... Faire la route jusqu'à Saint-Quentin ou Amiens, je suis sûre que j'aurai déjà accouché avant, le premier est arrivé en vingt minutes", poursuit la jeune femme. "C'est un peu cela qui m'inquiète. Je ne sais pas vers qui me tourner si j'ai un souci, une urgence."

"Honteux, lamentable" pour la députée RN Yaël Menache

Une inquiétude partagée par Mélanie, dont le cinquième enfant est prévu au mois d'août. "Vu que c'est un cinquième, ils pensent que j'accoucherai mi-juillet. J'espère honnêtement que la maternité de Péronne rouvrira le 1er juillet." Elle non plus ne se voit pas accoucher ailleurs. "J'ai eu déjà quatre accouchements à Péronne, tout s'est bien passé, donc j'aimerais bien que le cinquième ce soit aussi à Péronne. Pour mes amis, pour mes enfants, les visites... En plus, je n'ai pas le permis, si je perds les eaux, ce sera le stress pour aller jusqu'à Saint-Quentin".

"Je suis scandalisée. Je trouve ça honteux, lamentable", réagit de son côté Yaël Menache, députée Rassemblement National de la cinquième circonscription de la Somme, au micro de France Bleu Picardie. "On est dans un territoire où on est en désertification médicale. Comment est-il est possible de demander à une future maman de faire entre 35 et 55 minutes pour aller accoucher alors même que vous avez une maternité à côté de chez vous ?"

"Les recherches actives de solutions se poursuivent", selon la direction

L'élue, dont la circonscription couvre Péronne, estime que le "manque de personnel soignant, le manque d'effectifs, c'est quelque chose qu'ils auraient pu anticiper depuis longtemps puisque ce n'est pas d'aujourd'hui", et appelle à des recrutements d'ampleur et à des revalorisations des salaires. "C'est un problème qui est complètement faussé puisqu'en réalité on va engorger la maternité de Saint-Quentin et celle d'Amiens. Finalement, ces futures mamans vont arriver là-bas, mais la prise en charge, elles sera comment ? Eux aussi souffrent d'un manque d'effectifs, de moyens, on ne règle pas le problème." La députée de la Somme a d'ailleurs prévu de poser une question orale, à l'Assemblée Nationale, le 13 juin.

"Le service public hospitalier court toujours à sa perte si aucune action n'est entreprise. Les territoires ruraux comme la Somme sont les premiers touchés", réagit de son côté le sénateur socialiste de la Somme Rémi Cardon, qui interpelle le ministre de la santé François Braun.

Contactée ce mardi, la direction de la maternité de Péronne ne souhaite pas faire plus de commentaires. Dans un communiqué, que France Bleu Picardie s'est procuré vendredi dernier, elle indiquait que "les recherches actives de solutions se poursuivent et une évaluation précise sera réalisée à l’issue de cette période, afin d’envisager les conditions de reprise d'activité".