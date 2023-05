L'arrêt des accouchements à la maternité de Péronne, une annonce "brutale", dénoncent les syndicats

Comme France Bleu Picardie l'annonçait dès ce vendredi, la maternité de Péronne s'apprête à cesser les accouchements pendant un mois, à partir de ce mardi et jusqu'au 1er juillet. La direction, dans un document que nous nous sommes procurés, met en avant un manque d'anesthésistes.

"On le vit très mal pour notre hôpital, pour les agents, pour la population", témoigne Jéremy Fromentin, secrétaire de la CGT à l'hôpital de Péronne. "Même si c'était une situation à laquelle on s'attendait, car sur la période estivale, c'est toujours compliqué de remplir les plannings, là, ça a été un peu brutal. On l'a appris vendredi matin pour mardi, je pense que c'est une façon de ne pas faire de bruit derrière : quand on vous l'annonce le vendredi pour le mardi, sachant que c'est un weekend de trois jours en arrière, c'est un peu compliqué d'agir". Le délégué syndical redoute des conséquences sur d'autres services de l'hôpital.

La responsable du service avait "identifié le problème depuis le mois de mars"

"Cela faisait partie de nos craintes aux abords des périodes estivales. Nos craintes se confirment. Pour l'instant, on nous annonce une fermeture d'un mois, à voir si ça ne va pas perdurer sur les périodes de juillet-août, puisque ce sont des périodes de fortes tensions au niveau des effectifs médicaux ", réagissait ce vendredi Antoine Vinchon, le secrétaire général du syndicat autonome des hospitaliers de Péronne, au micro de France Bleu Picardie.

Autre colère, celle de la responsable du service anesthésie de l'hôpital, la Dr Nacéra Benrokia. Car depuis des années, assurent plusieurs sources, les médecins travaillaient parfois 48 heures d'affilée pour garantir la permanence des soins. "Il y a toujours eu des dérogations, à cause du manque d'effectifs. On arrivait à boucler la liste de garde." Mais selon l'anesthésiste, la direction a cette fois refusé, exigeant que les médecins ne fassent pas plus de 24 heures. "Je les ai prévenu, on ne pourra trouver des gens pour remplacer du jour au lendemain. On m'a répondu "On verra". Ce "on verra", c'était la décision la plus facile pour la direction, celle de fermer la structure." Nacéré Benrokia renchérit : "C'était prévisible, j'avais anticipé ce problème dès le mois de mars." Elle évoque le choc au sein de la communauté des soignants, mis dos au mur.

Pas une première

La direction, dans le document que France Bleu Picardie a pu consulter, indique que "les recherches actives de solutions se poursuivent et une évaluation précise sera réalisée à l'issue de cette période, afin d'envisager les conditions de reprise d'activité". Elle n'a pour l'heure pas répondu à nos sollicitations.

Ce n'est pas la première fois que la maternité est contrainte de suspendre les accouchements. Fin 2022, c'était en raison d'un manque de gynécologues-obstétriciens et de pédiatres.