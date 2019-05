L'arrêt des traitements de Vincent Lambert pose question en Côte-d'Or

Dijon - France

Conformément à ce que souhaite depuis des années, sa femme, son neveu et une partie de ses frères et soeurs qui dénoncent un "acharnement thérapeutique", au CHU de Reims, le docteur Sanchez, chef de service des soins palliatifs a confirmé ce lundi l’arrêt des traitements et la sédation profonde de Vincent Lambert. Mais ce n'est peut-être pas la fin de ce tragique feuilleton. Car les parents du patient tétraplégique et en état végétatif depuis 10 ans ont de nouveau saisis la justice. Ils sont toujours fermement opposés à cette décision et demandent le maintien des soins prodigués à leur fils.

"Une décision qu'ils auraient pu prendre eux aussi"

Les Dijonnais que nous avons rencontré semblent plutôt favorables à l'arrêt des traitements. C'est le cas de Carole, 47 ans. Cette Dijonnaise a été confrontée à la mort d'un proche. "C'était mon cousin, un petit garçon de 9 ans. C'est sûr que quand on tient aux personnes on n'a pas envie de les voir partir mais on n'a pas envie de les voir souffrir non plus" explique-t-elle. Pour les parents de cet enfant la question d'un arrêt des soins ne s'est jamais posé. "Je pense que c'est une décision qu'ils auraient fini par prendre si vraiment il avait trop souffert et s'il n'était pas parti dans des circonstances sereines pour lui".

L'affaire Vincent Lambert remue de très désagréables souvenirs chez Carole. Copier

Le Docteur Emmanuel Debost de Plombières-lès-Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Ni vraiment mort, ni vraiment vivant

Depuis ce décès et devant la brutalité de cette mort Carole a eu le temps de réfléchir à la question. C'est pourquoi elle est pour l'arrêt des traitements et la sédation profonde de Vincent Lambert. "C'est surtout qu'il n'y a pas de retour en arrière possible pour lui sans séquelles graves donc est-ce que ça vaut vraiment la peine de le laisser vivre comme ça?" En tout cas le cas Vincent Lambert, ni vraiment mort, ni vraiment vivant constitue pour tout un chacun une douloureuse interrogation reconnaît la jeune Dijonnaise.

L'association JALMALV, favorable à l'application de la loi

L'association "Jusqu'à la mort, accompagner la vie" n'est pas pour ou contre l'arrêt des soins mais elle soutient la loi. Dominique Barrière, la présidente Dijonnaise de JALMALV 21. "Nous bénévoles, n'avons pas de position particulière sur le sujet. Si ce n'est de dire que la loi a été faite pour répondre à ces cas là. On entend dans les médias qu'on va arrêter la vie. Mais on arrête surtout une vie artificielle. S'il y a dix ans de cela on n'avait pas mis en place une alimentation artificielle, Vincent Lambert ne serait plus de ce monde".

Dominique Barrière, présidente de Jalmalv à Dijon Copier

François, un Dijonnais de 85 ans, a de bonnes raisons d'être opposé à l'arrêt des soins. Copier

Alliance Vita souhaite que l'on poursuive les soins

De son côté l'association "Alliance Vita" et de Marie-France Spillmann sa déléguée en Côte-d'Or on dénonce l'arrêt des traitements. "Vincent Lambert n'est ni malade, ni en fin de vie. Contrairement à ce que certains peuvent dire il n'est pas branché. Il est hydraté et nourrit par une sonde par crainte des fausses routes. Mais il respire seul, il dort, il a des périodes d'éveil et des périodes d'endormissement, il peut bouger très légèrement. Tout ça a été observé par le chef de service de neurologie de Metz-Thionville. Alors pourquoi cette personne qui s'endort et respire seule n'aurait pas le droit de vivre?"

Alliance Vita est pour le maintien de la prise en charge de Vincent Lambert Copier

Les réactions se multiplient

La Cour européenne des droits de l'Homme a rejeté ce lundi la requête des parents de Vincent Lambert. Tandis que le pape, lui, a appelé dans un tweet à protéger la vie "du début à la fin naturelle". De son côté Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer "dans la décision de soin et de droit qui a été prise dans le cas de Vincent Lambert".

Les "Idées Reçues" avec le docteur Emmanuel Debost. Copier

Ce mardi 21 mai 2019 retrouvez nos "Trois Idées Reçues" autour de la fin de vie sur les ondes de France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7) à 6h23 et 7h42. C'est le docteur Emmanuel Debost de Plombières-lès-Dijon qui y répondra. Le docteur Debost qui avait eu à gérer la fin de vie de la Côte-d'Orienne Chantal Sébire. Une affaire qui avait secoué la France entière en 2008, relançant le débat sur l'euthanasie.