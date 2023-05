L'arrêté "anti-Airbnb" de l'agglomération de La Rochelle une nouvelle fois retoqué par la justice

Les locations de meublés de tourisme ont augmenté de 175% entre 2019 et 2022 dans l'agglomération mais surtout dans les quartiers très touristiques du Vieux-Port et des Minimes.

C'est une nouvelle défaite pour la CDA de La Rochelle qui tente depuis le début de l'année d'imposer de nouvelles règles aux propriétaires de meublés de tourisme des quartiers très touristiques du Vieux-Port et des Minimes pour limiter les locations sur Airbnb et ses concurrents. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ce mercredi pour la deuxième fois le règlement qui avait pourtant été modifié par rapport à sa première version.

ⓘ Publicité

"Je suis en colère" a aussitôt réagit Marie Nédellec, conseillère communautaire et élue en charge du dossier à La Rochelle. Le même juge qu'en janvier dernier a encore considéré que la CDA ne présentait pas d'éléments nouveaux permettant de démontrer la pénurie de logements en location longue durée dans l'agglomération. "Nous avons tous des exemples de personnes qui ont des difficultés à se loger" ajoute l'élue. Les locations de meublé de tourisme ont augmenté de 175% en trois ans (entre 2019 et 2022), et plus de 400 nouvelles demandes ont été déposées depuis octobre dernier.

Les mesures avaient pourtant été assouplies

Le règlement retoqué mercredi par le tribunal avait pourtant été assoupli par rapport à la première version déjà sanctionnée par la justice le 24 janvier 2023. La CDA avait du renoncer à interdire la location des appartements de 35M2 et moins, les plus prisés. Le juge a considéré mercredi que les critères pour la location de courte durée étaient trop peu précis et ambigus. Selon Marie Nédellec, ces critères sont les mêmes que ceux adoptés par la ville de Lyon, où ils ont été acceptés par le juge. L'agglomération de La Rochelle attend maintenant un jugement sur le fond, le Conseil d'Etat pourrait se prononcer en octobre.

À écouter Marie Nédellec, adjointe au maire de La Rochelle chargée du dossier des meublés touristiques

Mais pour l'élue, seule une loi pourrait freiner la progression de la location courte durée, Quatre députés et sénateurs de zones très en tension dont Christophe Plassard, député de la Charente-Maritime ont proposé des mesures pour mieux encadrer ce type de location qui réduit considérablement selon eux le parc locatif à l'année.