L'arrêté anti-SDF à Bayonne annulé par la justice

C'est la fin d'un feuilleton qui aura duré près de deux ans et demi. L'arrêté anti-SDF, pris en septembre 2020 par le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, a été annulé le 30 décembre 2022. Le tribunal administratif de Pau juge les mesures "non nécessaires et disproportionnées".

Un collectif porte l'affaire devant la justice

Face à "l'insécurité et un ras-le-bol général", accompagné de plusieurs plaintes de commerçants , le maire de Bayonne avait interdit "la station assise ou allongée, ainsi que "l'entreposage de linge, le réchauffage des denrées alimentaires, ou encore le dépôt de nourriture pour animaux de compagnie."

Une action en justice avait alors été lancée par un groupe d'habitants et des rassemblements s'étaient tenus devant la mairie en signe de protestation.