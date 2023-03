L'arrivée d'un centre médical dans une galerie marchande de Saint-Jean-de-la-Ruelle fait débat

Un centre médical devrait bientôt ouvrir ses portes dans la galerie marchande du centre commercial de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Ce projet porté par SoMeD, un acteur privé dans le monde médical, prévoit à terme six fauteuils dentaires, huit cabinets médicaux et un plateau de radiologie. L’ouverture de ce centre de soins face aux caisses d’un supermarché soulève des interrogations chez les médecins libéraux.

Après avoir ouvert un premier centre à Clichy en 2016 puis un second à Nantes, ce centre à Saint-Jean-de-la-Ruelle serait le 10ème centre implanté en France par SoMeD. Le choix du lieu d'implantation de ce centre "donne un image déplorable de la médecine qui comme le précise le code de déontologie n'est pas un commerce" fustige Christophe Tafani. Le président de l'ordre des médecins du Loiret dénonce "la dérèglementation complète du système avec la création de télécabines, de cabinets qui ouvrent dans des centres commerciaux, une dérèglementation majeure et très rapide avec des médecins dont on n'est même pas sur des diplômes, dont on ne sait même pas où ils exercent ".

Rien de mercantile

"Il n'y a rien de mercantile" dans le choix de ce lieu rétorque le Dr Bénédicte Gautreau, associée au fondateur de SoMeD, Yehoram Houri. "Comme je suis nantaise, on voulait absolument avec mon associé ouvrir un deuxième centre à Nantes, on nous a proposé un local dans une galerie commerciale, on a ouvert et à partir de là, ce sont les propriétaires de galeries commerciales de France qui nous ont contacté en nous disant, vous en avez fait un à Nantes, est-ce que vous pouvez en faire ailleurs ?" précise Bénédicte Gautreau, elle même chirurgien-dentiste. Celle qui sera également la directrice médicale du centre de Saint-Jean-de-la-Ruelle "assure la responsabilité du recrutement des praticiens et vérifie la qualité des soins".

Le risque d'une médecine à deux vitesses

Pour Christophe Tafani, la crainte avec ces consultations expresses, à la chaîne, c'est de voir "émerger une médecine à deux vitesses". Selon le président départemental de l'ordre des médecins "on voit s'ouvrir de plus en plus de cabinets qui ne font exclusivement que du soin non-programmé, qui ne prennent plus en charge les patients chroniques, les pathologies lourdes, les médecins de ces cabinets ne sont plus des médecins traitants en soit". Le but du centre n'est pas "de faire de la bobologie" répond le Dr Bénédicte Gautreau. "Nous sommes associés aux accords nationaux de Marisol Touraine et donc on nous demande de monter aussi des dossiers médecins traitants" précise la praticienne.