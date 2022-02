L'ARS suspend l'activité de l'EHPAD la Roseraie à Livry-Gargan

C'est une décision rare qui vient d'être prise par l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France : elle suspend temporairement l'activité de l'EHPAD la Roseraie à Livry-Gargan (Seine-St-Denis). Inspecté une première fois en juillet dernier, l'établissement s'était vu notifier une liste de recommandations. Un nouveau passage des inspecteurs de l'ARS, la semaine dernière, a montré qu'elles ne les avaient pas suivies. La sanction est donc tombée.

"La santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des résidents étaient en danger", explique Stéphanie Talbot, directrice adjointe de la délégation 93 de l'ARS. Parmi les manquements constatés, il y avait notamment l'absence d'eau chaude dans certaines chambres, un encadrement insuffisant en nombre et sous-qualifié. Le suivi médical n'était pas non plus à la hauteur : plus de médecin coordinateur depuis 2018, plus de personnel paramédical non plus (kiné notamment), les dossiers médicaux des résidents n'étaient pas remplis.

Cette semaine, une équipe de l'hôpital de Montfermeil est venu réaliser un bilan de l'état de santé des 27 résidents. Deux d'entre eux ont été hospitalisés. Deux autres vont devoir être pris en charge dans des unités d'hébergement renforcé, compte tenu de leurs troubles cognitifs. Les 23 autres seront transférés dans d'autres établissements. Des réunions sont prévues la semaine prochaine entre l'administratrice nommée provisoirement à la tête de l'EHPAD et les familles. La Roseraie appartient au groupe Médicharme qui possède un autre établissement en Ile-de-France, à Couilly-Pont-aux-Dames.