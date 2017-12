Pisy, France

Les 14 tableaux de Pierre Saint-Paul s'affichent dorénavant en grand au sein même de l'église de ce petit village d'une soixantaine d'habitants situé dans l'Avallonnais. Le temps des incompréhensions et des querelles est bel et bien révolu pour Monique, la prieure des lieux, qui s'est longtemps battu pour que ce jour arrive. "Ce sont de grandes toiles de 2 mètres sur 3 chacune" explique-t-elle, les yeux levés vers les peintures. Le tout représente un même Chemin de Vie qui invite le public a déambuler dans l'église. "Elles commencent dans le transept, on suit le chemin jusqu'au bout de l'église et on revient dans le transept" par l'autre extrémité, tel un voyage initiatique.

Des tableaux sombres qui contrastent avec la lumière des projecteurs et de la lumière qui perce à travers les vitraux. © Radio France - Benjamin Glaise

De grandes silhouettes anonymes et mystérieuses comme autant de Jésus fait homme, avec leurs qualités et leur travers. Installé au premier rang pour l'inauguration, Pierre Saint-Paul est le créateur de ces œuvres. Le regard encore plein de malice, cet habitant de 91 ans de Pisy raconte sa démarche artistique aux curieux qui le questionnent : "C'est la vie. La vie, c'est la lumière. Elle n'arrive pas du premier coup. Il y a d'abord l'ombre."

Face à ces grands tableaux, il faut savoir lever les yeux au ciel. © Radio France - Benjamin Glaise

Cette ambivalence surprend des visiteurs tels qu'Anne-Marie qui s'interroge devant ces grands tableaux : "Les tableaux sont assez sombres." Et d'ajouter en souriant, _"moi j'aime la couleur, mais c'est de la très très belle peinture"_. Connu pour son château qui a accueilli plusieurs tournages de films (Le Mal d'Aimer de Giorgio Treves et Jeanne La Pucelle de Jacques Rivette), Pisy aura désormais aussi les œuvres contemporaines de son église.

"Avoir de l'art contemporain dans une église ancienne montre que l’Église est toujours ouverte à des expressions différentes" — Père François Campagnac, curé de la paroisse

Les Bonnes Ondes à Pisy pour l'inauguration des œuvres de Pierre Saint-Paul au cœur de l'élgise Copier

Des œuvres qui interpellent d'autant plus que ces silhouette peintes dans un style contemporain sont une surprise dans un lieu traditionnellement voué au classicisme. Un décalage bienvenu selon le curé de la paroisse, le Père François Campagnac : "L'art contemporain, comme toujours, il y a ceux qui aiment et d'autres moins. Mais ce que j'aime bien ici, c'est qu'on habite notre espace de l'église de Pisy de manière cultuelle, comme tous les autres villages, mais aussi de manière culturelle." Et à une époque où les offices dans les églises des petites communes sont de moins en moins nombreux, ces toiles ramènent finalement de la vie dans ce lieu de Pisy.

Chaque tableau est accompagné d'un texte d'Hubert Nyssen, père défunt de l'actuelle Ministre de la Culture, un écrivain qui a bien connu l'artiste. © Radio France - Benjamin Glaise

Trente ans après les avoir peintes, l'artiste Pierre Saint-Paul est comblé de les voir ainsi attachées sur les murs de l'église et en retire _"_une satisfaction énorme mais pas de fierté, surtout pas !" Un peu de modestie de la part de cet habitant de Pisy qui a redonné un second souffle à son église, un lieu de culte, devenu aussi un pieu musée de la culture contemporaine. Une exposition permanente que l'on peut visiter tous les jours de l'année.