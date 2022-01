Puy-de-Dôme : l'art et la manière de fabriquer une bonne galette des rois

Entre le pétrin et le laminoir, les jeunes apprentis écoutent leur formateur. L'atelier du jour, c'est la galette des rois. "C'est apprendre à maitriser la pâte feuilletée, le tourage, le travail du beurre, de la farine de force, pour maitriser la régularité des galettes" explique Alexandre Charbonneau. Cette mention spéciale s'inscrit dans le cursus de ces jeunes apprentis.

Une tradition française

La première étape, c'est la pâte feuilletée. "Vous prenez votre pâton pour l'abaisser" détaille Alexandre Charbonneau. Dimitri s'exécute. "Je viens de détailler mes deux disques de pâte" poursuit le jeune apprenti.

La pâte feuilletée prête à être travaillée © Radio France - Jean-Pierre Morel

Une fois les disques de pâte détaillés, il faut les garnir avec de la frangipane. Un mélange de deux volumes de crème d'amande pour un volume de crème pâtissière. Le geste est précis et assuré. Mais avant de venir poser le second disque pour fermer la galette, "il ne faut pas oublier la fève, sinon ce n'est plus une galette" rigole le formateur. "On l'a oublié" s'esclaffe un apprenti. Une petite incision avec un couteau sur le côté, et le tour est joué, "ça ne se verra pas" se félicite notre étourdi.

La frangipane est déposée à l'aide d'une poche à douille © Radio France - Jean-Pierre Morel

La dernière étape, avant la cuisson, c'est la décoration. Et le chiquetage. Une opération qui consiste à souder les deux disques avec le dos de la lame d'un couteau. Là encore, le geste est technique. "Moi je ne trouve pas ça joli" peste Juliette, "je préfère sans chiquetage, je trouve que la galette pousse mieux et que c'est plus esthétique".

Augmentation du prix du beurre

La jeune apprentie va pourtant faire une concession, et sacrifier une de ses deux galettes. Reste ensuite à mettre en cuisson. "Trente à quarante minutes à 180°, et il n'y aura plus qu'a déguster" conclu Alexandre Charbonneau. "C'est une vraie tradition française, on se retrouve autour de la galette, même si avec la pandémie c'est un peu compliqué, c'est une tradition qu'il faut conserver".

Mais cette année, pour déguster une galette, il faudra dépenser un peu plus. Car les matières premières, et notamment le beurre qui à augmenter de 24%, sont plus chères.