L'art urbain se développe sur les murs de Tours

Des "graffs" d'envergure. Depuis mardi 30 août, plusieurs murs du centre-ville de Tours sont passés du gris à la couleur. Au pied de la tour Charlemagne, l'artiste portugais MrDheo se charge du mur du passage du pèlerin, inauguré ce vendredi 2 septembre. Le projet, porté par la branche tourangelle de l'association le MUR (Modulable, urbain et réactif), sera régulièrement renouvelé, avec une nouvelle fresque tous les deux mois environ.

Sur les murs de l'îlot Vinci, 140 mètres carrés de fresque

L'îlot Vinci, près de la gare de Tours, se pare de couleurs avec une fresque de 100 mètres carrés et une autre de 40 mètres carrés peintes sur le mur de ces bâtiments dont le sort est incertain depuis plusieurs années. La mairie de Tours a confié les clés de ce projet aux Ateliers de l'Etoile de Vernou-sur-Brenne, qui a fait appel à deux artistes. Le Lyonnais Brusk pour la plus grande fresque sur la façade Nord, le Tourangeau Dope pour la plus petite, sur la façade Sud.

C'est le premier grand mur à Tours, c'est un honneur pour moi de venir ici - Brusk

Brusk, artiste habitué du street art, a dû avoir recours à une nacelle pour peindre son immense sterne sur fond bleu ciel. "C'est quelque chose que je fais de moins en moins, de grandes surfaces comme ça. Ce sont toujours des défis plaisants" déclare le Lyonnais. "C'est quelque chose de monumentale et qu'on partage avec les gens. Il y a un besoin de satisfaction pour moi, et pour tout le monde." Seule consigne donnée par la Ville de Tours : les fresques doivent inviter au voyage. Comme cet oiseau qui s'envole avec un jeune passager sur le dos...