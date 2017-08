L'ascension du Dôme des Écrins depuis la maison

C'est la nouvelle idée de l'Isérois Pierre Gignoux : le défi "Home-Summit-Home" qui consiste à partir de chez soi pour gravir le Dôme des Écrins sans moyen motorisé. Les sept équipes engagées doivent se retrouver au sommet ce mardi à 10h. L'objectif est aussi de financer une action humanitaire.

L'aventure commence parfois au pas de la porte. En 1995, le Suédois Göran Kropp s'était mis en tête de gravir l'Everest en partant de chez lui à vélo. L'aller-retour sur le toit du monde lui prit un an... Plus modestement, l'Isérois Pierre Gignoux, anien champion de ski-alpinisme et fabricant de chaussures ultra-légères, proposent à ceux qui le veulent ( ou plutôt à ceux qui le peuvent ! ) de se retrouver ce mardi matin à 10 heures au sommet du Dôme des Écrins ( 4015 mètres d'altitude ). Le tout, donc, en partant de la maison, peu importe où se trouve ladite maison, et sans moyen motorisé. Sept équipes ont relevé ce défi à la fois sportif et humanitaire.

Hélène Rousseau et Étienne Gignoux, de l'ONG ALIMA, aux côtés de Pierre Gignoux © Radio France - Lionel Cariou

Des dons pour l'ONG ALIMA

Car chaque équipe s'engage aussi à récolter des fonds via les réseaux sociaux pour l'ONG ALIMA, une organisation non gouvernementale spécialisée dans l'aide médicale aux enfants dans des zones dite "vulnérables", principalement en Afrique. L'épidémiologiste isérois Étienne Gignoux a fait le lien entre l'association et le défi organisé par son frère, Pierre. Plus de 10 000 euros ont ainsi été récoltés pour le moment. L'objectif est de dépasser les 13 000 euros. Au-delà de cette action humanitaire, Pierre Gignoux veut aussi montrer qu'on peut faire de la montagne sans avoir recours à la voiture.

Les équipes ( soit 17 personnes en tout ) vont donc s'élancer à vélo de Lans-en-Vercors, Allevard, Uriage, Évian-les-Bains, Annecy... pour se rejoindre ce mardi à 10 heures au sommet du Dôme des Écrins. Pierre Gignoux et son compagnon d'échappée, Brice Filliard, partiront à 2h30 du matin du Pinet sur la commune de Saint-Martin-d'Uriage, dans le massuf de Belledonne. La journée commencera par 80 kilomètres à vélo entre le Pinet et le hameau de La Bérarde. Là, les deux athlètes laisseront leurs vélos pour enfiler leurs chaussures de montagne. Il leur faudra alors remonter le vallon des Étançons, puis celui de Bonnepierre avant de gravir le col des Écrins, et enfin le Dôme, à 4 000 mètres d'altitude. Après les salutations d'usage avec les autres cordées du défi "Home-Summit-Home", il ne restera plus ensuite qu'à refaire le chemin en sens inverse... Ils ont prévu de mettre 14 heures.

Sept équipes sont engagées dans le défi "Home-Summit-Home" © Radio France - Lionel Cariou

