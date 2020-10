L'ASPTT 36 en marche pour organiser les championnats de France jeunes de Duathlon

Les championnats de France Jeunes de Duathlon devaient avoir lieu ce weekend à Châteauroux mais ils ont été annulés à cause de la Covid-19. L'ASPTT 36 a décidé de relever le défi et de l'organiser à Châteauroux.

Ce week-end aurait dû être LE rendez-vous des passionnés de Duathlons. Les championnats de France Jeunes devaient se tenir à Noyon dans l'Oise. Mais face à l'évolution de la situation sanitaire, les organisateurs ont jeté l'éponge.

Qu'à cela ne tienne : les dirigeants de l'ASPTT 36 ont décidé de reprendre le flambeau et d'organiser, eux, ces épreuves à Châteauroux, le 8 novembre.

"Cette annulation nous peinait pour trois raisons : pour les jeunes dont c'était la première qualification, pour ceux, atteints par la limite d'âge, dont c'était la dernière, et pour ceux qui s'étaient qualifiés de justesse" explique Gérald Fortuit, directeur sportif de l'Asptt 36.

En conséquence, l'ASPTT 36 a décidé de tenter le tout pour le tout et d'organiser en un temps record la compétition. En quelques jours, il a obtenu toutes les autorisations pour installer la compétition au Centre Technique Régional à Châteauroux, a trouvé 60 bénévoles et a fixé la date au 8 novembre. "Si la situation sanitaire ne se dégrade pas, les Jeunes auront donc bien lieu. On attend 600 athlètes, leurs coachs et leurs familles. C'est intéressant financièrement pour Châteauroux !"

Le duathlon combine course à pied et épreuve de cyclisme. Parmi les espoirs de la discipline, Gérald Fortuit compte sur de nombreux indriens qui pourraient s'illustrer lors de ces Championnats de France Jeunes.