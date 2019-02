L’assemblée de Corse vote à l’unanimité la résolution de la conférence sociale

Corse - France

La résolution synthétisant les travaux de la conférence sociale sur le prix du carburant et des produits de consommation courante a été votée à l'unanimité par l'assemblée de Corse. Ce vote a été salué par des applaudissements dans l'hémicycle, notamment ceux de gilets jaunes venus assister à la session. Cette résolution a été portée par les présidents de l'Exécutif de Corse, de l'assemblée de Corse et du CESEC. Parmi les mesures les plus importantes, on retiendra la création d'un panier de 233 produits dont le bas prix sera garanti et contrôlé et la demande d'une fiscalité adaptée à l'insularité dans le domaine des carburants à l'instar de ce qui est en vigueur à la réunion (TVA à 0% et suppression de la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes).