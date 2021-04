L'Assemblée nationale vote l'interdiction de la location des "passoires thermiques" en 2028

Un logement sur six en France est concerné.

Les députés ont voté hier soir en première lecture l'interdiction de la location de "passoires thermiques" d'ici 2028 dans le cadre du projet de loi climat. Les "passoires thermiques" ce sont ces logements où il fait "trop chaud l'été et trop froid l'hiver", comme le résume la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. Près de cinq millions de familles habitent dans ces conditions. Les problèmes d'isolation thermique sont aussi un danger pour l'environnement : 16% de nos émissions de gaz à effet de serre proviennent du parc immobilier.

Des mesures étalées sur plusieurs années

Un an après le vote de la loi, les députés prévoient qu'il soit interdit d'augmenter les loyers des "passoires thermiques", à l'occasion du renouvellement d'un bail par exemple. Ensuite, à partir de 2025, il ne sera plus possible de louer les logements classés G sur l'échelle de performance énergétique , puis en 2028 l'interdiction sera étendue à la classe F.

Presque deux millions de logements seront alors considérés comme "indécents". Ce qui veut dire que les locataires déjà en place auront une voie de recours contre leur bailleur pour l'obliger à faire les travaux nécessaires. Mais de nombreux députés estiment que les locataires de "passoires thermiques", souvent économiquement précaires, n'oseront pas saisir la justice contre leur propriétaire.

Pensez-vous que quelqu'un qui croupit dans un logement insalubre va avoir pour réflexe d'aller saisir le juge ? Ça n'arrive jamais", le député socialiste Guillaume Garot.

Le rapport de force est défavorable aux locataires avec des loyers très élevés et une pénurie de logements disponibles dans certaines villes. Pour faire peser la responsabilité sur les propriétaires la Convention Citoyenne sur le Climat recommandait plutôt de "rendre obligatoire la rénovation énergétique globale des bâtiments d’ici 2040".