L'Assemblée nationale vote l'ouverture de la PMA à toutes les femmes

C'est sous les applaudissements et malgré la vive opposition de la droite que l'Assemblée nationale a voté, ce vendredi, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, mesure phare du projet de loi bioéthique examiné en première lecture.

La procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes et les femmes seules, qui permet d'avoir un enfant au moyen de différentes techniques médicales (insémination artificielle, fécondation in vitro...) a été adoptée à 55 voix pour et 17 contre. Elle est actuellement réservée aux couples hétérosexuels. Cette PMA élargie, soutenue par la majorité et la gauche, sera remboursée par la Sécu.