L’Assemblée Nationale vote la fin des matchs le 5 Mai

87 votants, 85 pour et 1 contre, l’Assemblée Nationale a voté ce jeudi 13 février en première lecture la fin des matchs de football le 5 mai. La proposition de loi est portée par le collectif du 5 mai et a été présentée par le député de la Haute-Corse Michel Castellani et adoptée

Bastia, France

C’est une victoire et la fin d’un long combat pour le collectif du 5 mai qui se bat depuis des années pour la sacralisation de cette date. Ce matin, à l’Assemblée Nationale, après un débat qui a duré plus de deux heures, les députés ont voté la proposition de loi portée par Michel Castellani, député de la première circonscription de la Haute-Corse et membre du groupe Territoires et Liberté. Un objectif : qu’aucun match de football professionnel ne soit joué le 5 mai soutenant ainsi la demande du collectif.

Des débats qui ont surtout ravivé les souvenirs de la catastrophe de Furiani, qui a fait 19 morts et plus de 2.300 blessés. Dans leurs prises de paroles, les députés de chaque groupe ont évoqué l’endroit où ils étaient au moment où la tribune, montée à la hâte, s’est effondrée lors de la demi-finale de coupe de France opposant le Sporting Club de Bastia à L’Olympique de Marseille.

Des problématiques de calendrier balayées par les députés et la ministre des sports.

Durant plusieurs années, l’argument mis en avant par les instances du football était lié au calendrier et la difficulté de déplacer les matchs, en cause, notamment, la retransmission des rencontres. Le collectif du 5 mai avait déjà remporté une première victoire en ce sens en 2017 : Les matchs ne seraient plus joués le 5 mai si ce dernier tombait un Samedi. Insuffisant selon lui.

Ce mercredi 13 février dans l’hémicycle, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports a balayé l’argument des instances du football français : « Reporter les matchs, ne me semble pas insurmontable, je souscris à l’esprit de cette loi. Une promesse faite par François Mitterrand. Je ne peux que me satisfaire que sous la présidence d’Emmanuel Macron, cet engagement puisse être respecté » a-t-elle déclaré.

Beaucoup d’émotion pour le collectif du 5 mai

« On attendait ça depuis quasiment 30 ans", se réjouit Didier Grassi membre du collectif du 5 mai, avant d'ajouter : « nous avons toujours cru qu’avec la force de la conviction et de l’explication nous arriverions à convaincre les personnes qui n’avaient pas compris ce qui s’était passé le 5 mai 1992 à Bastia ». Selon lui, « les débats ont été de qualité et l’ensemble des députés connaissaient le dossier ».

La proposition de loi visant à ne plus jouer de match de football le 5 mai vient d’être adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale. Elle doit maintenant être examinée par le Sénat avant de revenir, pour adoption définitive, devant les députés.