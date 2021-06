L'Assemblée nationale vote la revalorisation des retraites des femmes d'agriculteurs

Les députés ont voté jeudi à 132 voix pour et 0 contre la proposition de loi visant à revaloriser les retraites des conjoints d'agriculteurs à hauteur de 75% du SMIC.

Les députés de l'Assemblée nationale se sont penchés sur le cas des conjoints et conjointes d'exploitants agricoles. Ils ont voté en première lecture la proposition de loi du groupe communiste visant à revaloriser les retraites de ces conjoints à hauteur de 75% du SMIC, soit 913 euros. Ce vote fait suite à la hausse des retraites des chefs d'exploitation à 85% du SMIC (1.035 euros) à compter du 1er novembre.

Entre 550 et 700 euros de retraite

Cette hausse des pensions des conjoints va surtout profiter aux femmes d'agriculteurs, souvent tout aussi investies que leurs maris dans les exploitations agricoles, mais qui, par le passé, n'ont pu pas profiter d'un véritable statut, pas pu cotiser et donc bénéficier d'une retraite décente. À l'heure actuelle, les retraites de ces femmes sont comprises entre 550 et 700 euros. Pour le président de la section des Anciens de la FDSEA Finistère, Jean Tromeur, c'est "un premier pas encourageant, mais il va devoir être poursuivi, car quand on voit que la moyenne des retraites en France est de 1.200-1.300 euros, nous sommes loin du compte".

On considère que dans le Finistère, 7.000 à 8.000 conjointes pourraient être concernées par ces revalorisations de pension. C'est une reconnaissance de plusieurs années de sacrifices pour Marie-Jo Kergoat. Elle est conjointe d'agriculteur, à l'époque à Saint-Thégonnec, à la retraite désormais et syndiquée à la FDSEA : "Nous sommes des femmes qui n'ont pas coûté cher à la société. Nous n'avons même pas eu le droit à un congé maternité. Évidemment, il n'y a eu que peu de reconnaissance pour le travail de toutes ces femmes."