Calendrier, public concerné : ce que que changera la déconjugalisation de l'Allocation adulte handicapé

L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité moins une voix, dans la nuit de mercredi à jeudi, la déconjugalisation de l'Allocation adulte handicapé (AAH), en adoptant des amendements déposés par tous les groupes, après plusieurs refus de l'exécutif lors de la précédente législature.

Cette décision a suscité de nombreuses réactions, notamment concernant le calendrier de sa mise en application. Elle soulève également des inquiétudes car de nombreuses personnes handicapées pourraient se retrouvées lésées par le nouveau mode de calcul de cette prestation.

En plus de la déconjugalisation de l'AAH, l'assemblée a également voté la revalorisation des pensions de retraite et des prestations sociales de 4%, dont l'AAH fait partie, avec rétroactivité au 1er juillet 2022.

Un vote considéré comme "historique"

"Nous vivons un moment historique", s'est félicité le ministre du Travail Olivier Dussopt. "Victoire !" s'est exprimé sur Twitter Adrien Quatennens, député de La France Insoumise, en ajoutant : "ce soir, nous pensons avec émotion aux 270 000 personnes en situation de handicap qui bénéficient de l’AAH."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le député Les Républicains de la Manche, Philippe Gosselin, a rappelé sur Twitter que, pendant la première mandature d'Emmanuel Macron, "la majorité, le gouvernement ont refusé systématiquement cette mesure de déconjugalisation !", avant de conclure son tweet : "Réjouissons-nous alors de converger cette nuit !".

Le Collectif Handicaps, qui regroupe 52 associations nationales de personnes en situation de handicap et de leurs familles, considère également que ce vote est "un moment historique qui permet de lever une injustice par un large consensus".

à lire aussi Ils luttent pour "déconjugaliser" l'allocation aux adultes handicapés de la Sarthe

Une mise en œuvre pour octobre 2023 jugée trop tardive

La date de l'entrée en vigueur (octobre 2023), annoncée par Aurore Bergé le 18 juillet, fait néanmoins l'objet de débat. Les associations et de nombreux élus s'étonnent que cette mise en application soit fixée si tardivement.

"On entend parler du mois d'octobre 2023, je pense qu'il faut faire plus vite que ça, dès le début de l'année 2023 ce serait nécessaire" a déclaré Adrien Quatenenns, très impliqué sur ce dossier. "Octobre 2023, c'est très éloigné. Rien ne justifie qu'on attende autant. L'inflation est galopante pour tout le monde, le pouvoir d'achat est d'autant plus impacté" a tweeté la présidente de l'association France handicap, Pascale Ribes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Des considérations techniques nécessitent un délai de mise en oeuvre" à l'instar de modifications des systèmes informatiques, a plaidé la rapporteure de la majorité Charlotte Parmentier-Lecocq, pointant des amendements qui ne sont "pas réalistes". "Une réunion de travail technique" sera organisée, a promis le ministre du Travail Olivier Dussopt. "Si nous pouvons aller plus loin nous le ferons" a-t-il ajouté.

"Un vrai pas vers l'autonomie réelle" selon le Président du Collectif Handicaps

Grâce à ce vote des parlementaires, les revenus du conjoint ne seront plus pris en compte dans le calcul de cette prestation. Cette mesure va donc entraîner une augmentation significative des revenus de nombreuses personnes handicapées.

"C'est un vrai pas vers l'autonomie réelle, un pas qui est aussi fait grâce à l'unanimité des groupes politiques, ce qui est également important pour nous" a déclaré sur franceinfo, Arnaud de Broca, Président du Collectif Handicaps.

Créée en 1975, l'AAH est destinée à compenser l'incapacité de travailler pour les personnes non valides. D'un montant maximal de 904 euros mensuels, elle est versée sur critères médicaux et sociaux. Elle compte aujourd'hui plus de 1,2 million de bénéficiaires, dont 270.000 en couple, pour une dépense annuelle d'environ 11 milliards d'euros.

Des inquiétudes pour 45.000 personnes susceptibles d'être lésées par ce nouveau mode de calcul

Toutefois, si 160.000 personnes vont voir leur allocation augmenter de 300 euros en moyenne, selon des évaluations menées par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), environ 45.000 personnes pourraient être lésées en cas de déconjugalisation "sèche". Pour pallier cette perte, un "dispositif transitoire" a été adopté par les députés.