L'association "100 pour 1" dessine une étoile de solidarité à Poitiers

L'association "100 pour 1" s'est réunie hier devant l'Eglise Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, pour sensibiliser les Poitevins sur son action. Depuis 2016 , elle organise l'hébergement de migrants sans papiers dans des logements payés grâce à la solidarité ! Le principe est simple : si 100 citoyens donnent cinq euros, un mois de loyer est payé, et ainsi de suite...Des bénévoles accompagnent ensuite les familles au quotidien pour les démarches administratives, la scolarisation des enfants et l'intégration. Samedi 8 octobre, bénévoles et migrants ont formé ensemble une étoile avec une corde place Charles de Gaulle, pour témoigner des liens qui les unissent.

Le long des cordes, les passants étaient invités à accrocher un foulard jaune, pour créer d'autres liens. Ruzanna, une immigrée arménienne qui tient l'une des pointes de l'étoile, explique : "On est là pour dire aux gens qu'il y a des liens entre nous, qu'on est tous les mêmes, peu importe notre nationalité". Elle a fuit la guerre en Arménie avec son mari et sa fille et elle est hébergée depuis un an par l'association "100 pour 1" : "On était demandeur d'asile, mais ils ont trouvé que notre problème n'était pas assez grave, qu'on pouvait retourner chez nous. Mais c'est hors de question, surtout maintenant avec la guerre en Arménie."

Des logements pour les familles de migrants sans droit

La famille espère donc obtenir un titre de séjour, comme toutes celles aidées par l'association, explique Emmanuelle Devaux, co-présidente de l'association en charge du secteur de Poitiers : "Le but, c'est de les mettre à l'abri de façon à ce que les enfants puissent avoir une scolarité normale, et que les parents retrouvent leur fonction de parents. Une fois qu'elles ont un titre de séjour, les familles quittent l'association". Depuis le lancement de l'association , "douze ont déjà pris leur envol", se réjouit-elle.

Ruzanna et sa fille Maria, arméniennes hébergées par l'association grâce au principe du "100 pour 1" © Radio France - Juliette Geay

Le nombre de familles ayant besoin d'un logement n'a pas augmenté dans la Vienne avec le conflit ukrainien, car les réfugiés ukrainiens bénéficient d'un statut particulier et de solutions de logement, par l'État ou chez des particuliers. L'association "100 pour 1" s'occupe davantage de familles kosovares, soudanaises ou guinéennes. Elle les prend en charge lorsqu'elles ont été déboutées de leur demande de droit d'asile, ce qui les rend très vulnérables : "sans papiers, ni aide, ni droit", résume Emmanuelle Devaux.

22 familles hébergées dans la Vienne

Aujourd'hui, l'association héberge 22 familles sur la Vienne : 15 à Poitiers, cinq à Châtellerault et deux à Loudun. "100 pour 1" recherche encore des dons pour loger deux nouvelles familles.

"On demande que les gens s'engagent sur la durée puisqu'on loue des appartements, donc on leur demande de s'engager pour deux ans. Ils peuvent donner par mois ce qu'ils veulent : 5, 10, 15, 20, 25, 30 euros...C'est déductible des impôts à 75%", explique encore Emmanuelle Devaux. "Des particuliers peuvent aussi nous louer des appartements, et ils bénéficient d'avantages fiscaux", poursuit la responsable de l'association, qui recherche des appartements "autour de 350 euros". Pour chaque famille hébergée, l'association paye en effet davantage : "550 presque 600 euros pour le loyer, toutes les charges et les assurances", conclut Emmanuelle Devaux.