L'association 40 En chats a besoin de bénévoles!

40 En Chats passe des conventions avec de nombreuses communes de la Manche (50). Elle s'engage à capturer les chats errants et à les conduire chez un vétérinaire pour y être stérilisé: mais pour faire ce travail, il faut des bénévoles!

40 En Chats est une association basée à Carentan dans la Manche. Aujourd'hui, de nombreuses communes font appel à elle pour lutter contre la prolifération des chats dans les quartiers. Si rien n'est fait, c'est rapidement vingt-cinq à trente chats qui élisent domicile dans un quartier, qui se transmettent des maladies et qui empoisonnent la vie des habitants

Beaucoup de nuisances pour les habitants

Les habitants des quartiers où des bandes chats rodent jour et nuit, sont soumis à des réveils nocturnes quand les animaux se battent. Ils subissent aussi les jets d'urine un peu partout des mâles non castrés et l'odeur est particulièrement forte.

Dans les quartiers où l'association est déjà intervenue (comme à Beauséjour sur la commune de la Glacerie), la population de chats est passée de trente individus à seulement cinq ou six en deux ans. Les félins y sont en bonne santé et ne font plus de petits. La population peut ainsi les nourrir tout en les laissant libres de vivre leur vie de chats errants

Quelques heures suffisent

La présidente de 40 En Chats lance un appel urgent: quelques heures par semaine ou tous les quinze jours suffisent pour se rendre dans les quartiers où les populations de chats sont importantes. Les bénévoles sont invités à discuter avec les habitants, leur expliquer le pourquoi de leur action, installer des trappes pour piéger les chats à stériliser, amener les animaux ainsi capturés chez le vétérinaire et les ramener dans leur "quartier d'origine" une fois l'opération réalisée. Les bénévoles de 40 En Chats doivent être motorisés pour pouvoir transporter les animaux.

C'est la Fondation 30 Millions d'Amis qui finance ces stérilisations

Pour proposer votre aide

Une adresse mail: 40enchats@free.fr

Rachel Moriceau, la présidente de l'association, a besoin de bénévoles pour les communes suivantes: Cherbourg-en-Cotentin, La Glacerie, Montebourg, Valognes, Flamanville, Virandeville, Yvetot-Bocage, Saint-Cyr-Bocage, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Hilaire Petitville, Helleville, Carentan-les-Marais, Virandeville et Grandcamp-Maisy dans le Calvados (14)