Avec la période de grand froid, Accueil Service, qui possède des locaux à Vernon et à Évreux, reçoit plus de monde, des passagers comme elle les appelle. Ils peuvent avoir accès à un petit-déjeuner, une douche ou une laverie. Ils sont aussi aidés dans leurs démarches administratives.

Évreux, France

Depuis le 1er janvier 2018, 184 passagers ont franchi les portes d'Accueil Service. L'association est spécialisée dans la réinsertion des publics en grande difficulté sociale. A Évreux, elle propose deux accueils de jour, un réservé aux hommes, avenue Foch et un autre à destination des femmes et des enfants dans le quartier de la Madeleine, place Alfred de Musset. L'accueil pour les hommes est ouvert à partir de 8 heures du matin. Dès l'ouverture, le local , avec sa large baie vitrée donnant sur la rivière l'Iton toute proche, est pris d'assaut.

Les locaux d'Accueil Service, 84 avenue Foch à Évreux, sont ouverts aux hommes de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 © Radio France - Laurent Philippot

Il faut dire que le petit-déjeuner est un des moments les plus sympa de la journée. Les denrées alimentaires sont fournies par la Banque alimentaire. Ce mardi, 30 à 50 hommes profitent entre autres des boissons chaudes, des yaourts, des brioches, de la charcuterie ou du boudin proposés aux convives. Ce que ces hommes viennent y chercher, c'est certes un repas, mais c'est aussi et surtout de l'échange, de l'écoute de la convivialité.

Si c'était juste pour avoir un café, on mettrait un distributeur et des jetons" - Pauline Deveaux, la directrice

Un lieu aux ressources multiples

Vincent ne vient pas tous les jours chez Accueil Service, mais de temps en temps, pour le petit-déjeuner car il n'a pas toujours les moyens de se nourrir correctement. Cet homme de 47 ans n'est pas SDF, il a son propre appartement, mais, sous curatelle, il a parfois du mal à joindre les deux bouts. Il n'a pas de machine à laver chez lui, alors il profite de celles de l’association. C'est un euro le lavage et le séchage et la lessive est fournie.

Trois machines à laver et trois sèche-linge sont à la disposition des passagers © Radio France - Laurent Philippot

Quand on a passé la nuit dehors ou dans des conditions sommaires, rien de tel qu'une douche chaude pour démarrer la journée. L'association propose trois cabines et fournit un kit de toilette : serviette, gel douche, rasoir et mousse à raser

La maîtresse de maison, Liliane Ouchelouche, avec le kit de toilette © Radio France - Laurent Philippot

Dans une dernière pièce, une succession de casiers et de placards qui ferment avec un cadenas. "On leur donne une clé et on en garde une" précise la maîtresse de maison, Liliane Ouchelouche. Pour ces hommes souvent démunis, c'est un lieu où ils stockent toute leur vie. Dans le placard de Jean-Paul, 60 ans dont 25 de rue, plus connu sous le surnom de Smartie, quelques affaires de toilette, son banjo et surtout, dans une sacoche noire, ce qu'il appelle sa documentation, tous ses papiers administratifs. Il est très satisfait des conditions d'accueil. Il le dit dans un grand sourire

Le personnel est des plus accueillants, pourtant des fois, ils en prennent plus qu'il ne faudrait de notre part" Jean-Paul dit Smartie

Un lieu pour favoriser l'insertion sociale, voire professionnelle

Accueil Service propose aussi à ceux qui le souhaitent de domicilier leur courrier à l'association. Sur une table on trouve le courrier en attente : quelques lettres mais aussi des plis de l'administration fiscale. Après la pause du déjeuner, bien souvent pris au point chaud des restaurants du cœur, le centre rouvre ses portes à 14h00. L'après-midi est plus tranquille : on discute, on joue aux cartes ou à des jeux de société. Un stade est à deux pas, pour une partie de foot. L'association propose régulièrement des activités. A partir de la semaine prochaine, un jardin potager va être créé. Il fournira en légumes l'association. C'est aussi un moyen, selon Thierry Auzoux-Lavallée, chargé de projet, pour ces personnes de "reprendre confiance, d'avoir une activité régulière pour pouvoir envisager la suite".

Quand l'accueil ferme à 17h00, la journée n'est pour autant pas finie pour les salariés et les bénévoles d'Accueil Service. Ils entament des maraudes dans tout le département. En 2016, la maraude est venue en aide à 653 personnes dont 93 enfants, a distribué près de 13 000 collations et parcouru 92 544 kilomètres, plus de deux fois le tour de la terre.