L'association Alda se mobilise pour un jeune couple menacé d'expulsion de son appartement à Boucau

La pluie ne les a pas dissuadé. Une vingtaine de militants de l'association Alda se sont rassemblés, ce jeudi 30 juin 2022 dans le centre-ville de Boucau, afin de venir en aide à des locataires menacés d'expulsion. L'association, qui se mobilise régulièrement contre la spéculation immobilière au Pays Basque, a réuni ses troupes afin de soutenir un jeune couple et leur fille de trois ans, qui se retrouve dans une situation difficile. L'opération s'est déroulée dans le calme entre 8 heures 30 et 10 heures.

Procédure illégale selon Alda

Adrien 23 ans, sa compagne et leur petite fille de trois ans vivent depuis février dernier dans un petit studio sur de la Place du Colonel-Fabien. La famille a signé un bail d'un an avec le propriétaire du logement. Mais, selon Adrien, il a dû aussi parapher un préavis selon lequel il doit quitter l'appartement fin juin pour le recuprer à la rentrée. "Sinon je n'avais pas l'appartement" explique le jeune apprenti dont la compagne travaille aussi. Toujours selon le jeune homme, cela permet au propriétaire de louer l'appartement beaucoup plus cher pendant la saison estivale. Une procédure illégale selon l'associatioon Alda, qui a mobilisé ses militants le jour où un huissier de justice, mandaté par le propriétaire, est venu constater la présence effective des locataires.

Dans un communiqué Adla "dénonce ces procédés visant à intimider des locataires qui ne demandent qu'à vivre normalement et se loger toute l'année, sans être condamnés à devenir SDF chaque été". Le parti communiste local, ainsi que le maire de la commune du Boucau, Francis Gonzales, se sont rendus sur place. Toute l'opération s'est deroulée dans le calme. Le couple reste, pour l'instant, dans son appartement.

Les militants d'Alda reçoivent dans le calme l'huissier de Justice © Radio France - Paul Nicolaï

Alda mobilise ses troupes © Radio France - Paul NicolaÏ